Hawaii se prepara para recibir dos huracanes a lo largo de esta semana

26 de agosto, 2024

Hawaii recibirá dos huracanes y una tormenta tropical a lo largo de esta semana y los estragos que podrían provocar ya comenzaron a sentirse en el estado.

Este domingo, el fenómeno meteorológico Hone, que alcanzó la categoría 1 durante la noche, provocó fuertes precipitaciones que dejaron entre 10 y 15 pulgadas de lluvia. El huracán también llegó acompañado de vientos sostenidos de hasta 128 km/h, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una amenaza "moderada a alta" ante posibles inundaciones.

"Ya han caído precipitaciones generalizadas de entre 10 y 15 pulgadas en la zona barlovento de la Isla Grande durante las últimas 24 horas, con algunas cantidades locales más altas de 18 pulgadas o más. Las estimaciones de precipitaciones adicionales de entre 3 y 5 pulgadas mantendrán una amenaza moderada a alta de inundaciones repentinas hoy en gran parte del condado de Hawaii", afirmó la agencia meteorológica mediante un comunicado.

Estas lluvias podrían provocar riesgo de aludes de lodo en las zonas montañosas, según USA Today, así como "olas y corrientes de resaca potencialmente mortales".

A todo esto se debe añadir los problemas que han sufrido los ciudadanos de las islas con el suministro eléctrico. Según la web especializada Poweroutage.us, más de 18.000 clientes reportaron no tener luz el lunes durante la madrugada (3 a.m. ET), la gran mayoría de ellos situados en Isla Grande.

Sin embargo, las fuertes precipitaciones también tuvieron su lado positivo ya que se redujeron las probabilidades de que los vientos pudiesen empeorar las condiciones climáticas si se producía un incendio forestal. Motivo que llevó al servicio meteorológico a retirar su advertencia de bandera roja ante posibles fuegos.

Hone no será el último fenómeno meteorológico que atraviese Hawaii en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional también alertó ante la llegada de Gilma que, a pesar de ser menos destructiva que su predecesor, también podrá causar estragos.

Según la agencia meteorológica, Gilma se encuentra a 2.100 kilómetros al este de la Isla Grande y, por el momento, cuenta con vientos sostenidos de hasta 185 km/h. Su nivel de riesgo será elevado hasta el martes por la mañana, momento en el que se prevé que llegue a Hawaii pero sin causar tantos estragos como Hone al haberse debilitado mientras atravesaba el océano.

Tras Gilma llegará la tormenta tropical Héctor. Con vientos sostenidos de hasta 75 km/h, el fenómeno meteorológico irá fortaleciéndose en los próximos días aunque aún no se sabe con certeza cuando llegará a Hawaii.

El Gran Cañón sufre unas inundaciones repentinas que dejan un muerto y más de 100 rescates

Mientras Hawaii se prepara para afrontar los huracanes, el Gran Cañón del Colorado sufrió una inundación repentina fruto de las tormentas monzónicas que azotaron la región el pasado jueves.

Este fenómeno meteorológico provocó que la Guardia Nacional de Arizona rescatase este sábado a 104 personas, ya fueran turistas o miembros de la tribu Havasupai. Lo hicieron empleando un helicóptero UH-60 Blackhawk, según mostraron mediante un vídeo:

Pero las autoridades no pudieron rescatar a todas las personas. La excursionista Chenoa Nickerson desapareció el jueves durante la tormenta y desde entonces estaban buscándola. Su cuerpo lo encontraron un grupo de excursionistas el domingo cerca de la milla 176, del río Colorado.

El Servicio de Parques Nacionales aseguró mediante un comunicado de prensa que estaban llevando a cabo una investigación para averiguar que sucedió, para lo cual contaban con la ayuda del médico forense del condado de Coconino, encargado de realizar la autopsia de Chenoa Nickerson.

Biden aprueba la declaración de emergencia de Nueva York

Por otra parte, el presidente Joe Biden también aprobó la declaración de emergencia para el estado de Nueva York. Lo hizo en respuesta a la tormenta y posteriores inundaciones que vivió el estado durante la noche del 18 al 19 de agosto.

Esta declaración permitirá al Departamento de Seguridad Nacional y Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) proporcionar asistencia y "complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales". Además, también podrán emplear un 75% de la financiación federal para el condado de Suffolk únicamente en proporcionar medidas de protección de emergencia de Asistencia Pública.