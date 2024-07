La esposa del 'never Trumper' Max Boot, acusada de actuar ilícitamente como agente extranjero

Max Boot, simpatizante del movimiento Never Trump U.S. Naval War College / Flickr

18 de julio, 2024

Un jurado de Nueva York acusó a Sue Mi Terry, ex analista de la CIA y esposa del simpatizante del movimiento Never Trump Max Boot, de actuar como agente extranjero para el Gobierno de Corea del Sur.

La acusación, tal y como reportó The New York Times, señaló que Terry "no se registró como agente extranjero como exige la ley" cuando trabajó para la Administración surcoreana en 2013. Además, se cree que "conspiró" para violar la ley que exige a los ciudadanos que colaboren con gobiernos extranjeros registrarse.

"A pesar de realizar numerosas actividades para y bajo la dirección del gobierno surcoreano, Terry no se registró como agente extranjera ante las autoridades estadounidenses, como exige la ley, según los fiscales. Se enfrenta a dos cargos, uno por no haberse registrado conforme a la Ley federal de Registro de Agentes Extranjeros, y el otro por conspirar para infringirla", dijo el jurado.

Max Boot: de conservador a 'never Trumper'

El esposo de Terry fue un reconocido afín a las ideas conservadoras. Boot llegó a defender firmemente la invasión de Irak en 2003 y la política de mantener a las Fuerzas Armadas en aquel país. "Tener bases activas nos permitiría proyectar poder e influencia en la región", escribió en un artículo de opinión en el Wall Street Journal.

Sin embargo, su alineación al conservadurismo fue diluyéndose con el paso del tiempo, hasta tal punto que, con la llegada de Donald Trump al liderazgo del Partido Republicano, reclamó a los estadounidenses que votasen al Partido Demócrata. Finalmente, terminó por vincularse al movimiento Never Trump, según informó Breitbart.

Su antipatía hacia el candidato republicano también se reflejó cuando solicitó que Trump fuese interrogado y juzgado por el Congreso por su supuesta colaboración ilícita con Rusia y Vladímir Putin. Además, sostuvo que las informaciones destapadas por el New York Post sobre la computadora de Hunter Biden eran una farsa.