Scarlett Johansson dice que está "aterrorizada" ante la posible derrota de Joe Biden: "Trump es un psicópata"

Publicado por Sabrina Martin

A propósito del estreno de la nueva comedia de Scarlett Johansson, Fly Me To The Moon, la cual se centra en la política y las noticias falsas, la actriz aprovechó la oportunidad para hablar sobre Donald Trump, a quien tildó de "psicópata".

Johansson habló con un periodista en una sala del hotel Ritz sobre su nuevo proyecto cinematográfico, ambientado en los años 60, en el que interpreta a una publicista contratada por la administración de Nixon para generar interés mediático sobre el histórico aterrizaje lunar del Apolo 11. Al reflexionar sobre cómo Estados Unidos parecía estar unificado durante las misiones del Apolo, Johansson comentó:

“Eran otros tiempos. Logramos concentrarnos en respaldar el que me parece el mayor logro de la humanidad. Hoy vivimos en un país fracturado, tanto en la sociedad como en la política. Y así encaramos el mayor riesgo que ha vivido nuestra civilización, el cambio climático. No lo afrontamos unidos y parecemos abocados a la catástrofe”.

La conversación pronto se dirigió a Donald Trump, y Johansson no se contuvo en sus críticas:

"Trump desafía cualquier definición. Es un psicópata, alguien que rompe todas las categorías en las que podrías intentar encajarlo, debido a sus posiciones extremas."

Después de criticarlo, la actriz dijo sentirse "aterrada" ante la posibilidad de que Trump gane en las próximas elecciones presidenciales, pues, según ella, su presidencia fue "cuatro años de oscuridad" que no quiere volver a vivir.

Johansson también ofreció un firme respaldo a Joe Biden, rechazando la idea de que los demócratas deban considerar reemplazarlo para enfrentar a Trump en un contexto en el que, incluso entre los asesores del presidente, se está discutiendo la posibilidad de sustituirlo debido a las crecientes dudas sobre su capacidad para un segundo mandato.

“Soy pro-Biden al 100%. Le puede derrotar. Y no es realista plantearse cambiarle para triunfar sobre un fascista”, afirmó Johansson.

Mientras tanto, verdaderos expertos en política, columnistas influyentes y hasta medios de comunicación están instando a Biden a considerar la retirada de su candidatura tras el reciente debate presidencial.