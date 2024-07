La campaña de Biden empieza a medir en secreto el desempeño de Kamala Harris como hipotética candidata del Partido Demócrata

Publicado por Sabrina Martin Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-11T22:49:25.000Z"}

La campaña del presidente Joe Biden empezó a evaluar la viabilidad de que la vicepresidente Kamala Harris sea la candidata presidencial del Partido Demócrata, mediante una discreta encuesta a votantes que permitirá medir su popularidad en comparación con Donald Trump.

Según tres fuentes cercanas al sondeo, que pidieron no ser identificadas debido a la naturaleza sensible de la información, esta es la primera vez desde el último debate presidencial que los asesores de Biden están analizando la capacidad de Harris para liderar la fórmula demócrata. Los detalles sobre los motivos detrás de la encuesta o el uso previsto de sus resultados no han sido revelados. No obstante, esta medida podría ser interpretada como un intento de reunir datos que justifiquen la continuidad de Biden como candidato o, por el contrario, que demuestren las dificultades de su reelección.

La decisión de evaluar a Harris se produce en un contexto político cada vez más crítico para Biden. La reacción a su desempeño en el reciente debate presidencial ha sido dura, con críticas generalizadas a su falta de claridad y su capacidad para enfrentar a Donald Trump. Esta creciente percepción de debilidad ha sido acentuada por un número cada vez mayor de peticiones de renuncia a la candidatura, tanto por parte de destacados legisladores demócratas como de medios de comunicación y donantes influyentes, quienes abiertamente cuestionan si Biden es el mejor candidato para asegurar una victoria en las elecciones.

Algunos senadores demócratas, incluidos Michael Bennet de Colorado y Peter Welch de Vermont, han expresado abiertamente sus preocupaciones sobre la candidatura de Biden, con Welch siendo el primero en pedir explícitamente que se retire. El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría, ha mantenido públicamente su apoyo a Biden, aunque informes sugieren que estaría abierto a considerar una alternativa.

La Alianza para la Democracia, una red influyente de donantes liberales, también publicó un memorando subrayando su compromiso de financiar las elecciones a la Cámara de Representantes, pero sin mencionar directamente a Biden, lo que refleja la incertidumbre dentro del partido sobre su capacidad para liderar una campaña exitosa contra Trump.

Asimismo, medios de gran influencia como el Boston Globe, The New York Times, The Atlantic, The New Yorker, The Economist, The Chicago Tribune, y The Atlanta Journal-Constitution también han expresado opiniones críticas, aumentando la presión sobre el presidente.

Debate interno en la campaña de Biden

Jennifer O'Malley Dillon, directora de campaña de Biden, y Julie Chávez Rodríguez, su directora adjunta, subrayaron recientemente en un memorándum la importancia de mantener al presidente como el candidato por considerar que es la opción más fuerte para hacerle frente a Trump. "No hay indicios de que alguien más pueda superar al presidente frente a Trump", escribieron, cuestionando la fiabilidad de las encuestas sobre candidatos alternativos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por proyectar unidad, la Casa Blanca y la campaña de Biden enfrentan una creciente evaluación crítica sobre quién debería encabezar la fórmula demócrata.

Aumentan la agenda de Kamala Harris

Aunque Kamala Harris ha mantenido su lealtad a Biden, su rol en la campaña está experimentando cambios estratégicos, con un incremento en su participación en eventos y actividades políticas como su presencia en el picnic y los fuegos artificiales del 4 de julio, un evento al que anteriormente no solía asistir.