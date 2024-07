Noel Gallagher arremete en contra del Festival Glastonbury: "Se está volviendo un poco más 'woke'"

Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-06T15:02:00.000Z"}

Noel Gallagher, fundador de Oasis, habló sobre el Festival de Glastonbury y sostuvo que el evento se está volviendo cada vez más progresista.

Sin embargo, sostuvo que, a su juicio, se trata de "probablemente lo mejor de Gran Bretaña, aparte de la Premier League".

"Ese lugar se está volviendo un poco más progresista y un poco sermoneador y un poco pretencioso. No me gusta eso en la música: pequeños idiotas agitando banderas y haciendo declaraciones políticas y bandas subiendo al escenario y diciendo: 'Oigan, ¿no es terrible la guerra, no? Vamos a abuchear la guerra. Que se jodan los conservadores', y todo eso", dijo Gallagher en una entrevista realizada por The Sun.

En ese sentido, resaltó que los fanáticos lo que quieren es disfrutar del talento de los artistas.

"Todo el mundo sabe lo que está pasando en el puto mundo, de todas formas tienes un teléfono en el bolsillo que te lo dice", señaló.

Las declaraciones de Gallagher se dan justamente en un momento en el que el festival, según cuenta The Sun, se ha convertido en uno de los más progresista actualmente en el mundo. The Sun reseñó que este año abundaron las declaraciones políticas de izquierdas en el festival.