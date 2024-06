¿Qué le piden los hispanos al futuro presidente?

Publicado por Israel Duro Verificado por Hace 2 horas

El votante hispano sabe que será fundamental para determinar quién será el próximo presidente y tiene claro qué quiere de la persona que ocupará el despacho oval a partir de noviembre. Una encuesta, publicada justo antes del primer debate presidencial de la campaña indica que las prioridades del segundo grupo más numeroso de personas con derecho a voto son el control del coste de la vida y de la vivienda, una mejor gestión de la inmigración -entre lo que incluyen la persecución a los coyotes- y poner fin a la violencia criminal armada.

Así lo refleja una encuesta publicada por la organización latina UnidosUS, publicada el pasado miércoles, un día antes de que Donald Trump y Joe Biden protagonicen su primer cara a cara. El sondeo pretende reflejar las inquietudes y deseos de los 36,2 millones de hispanos que pueden acudir a las urnas en noviembre, de los que las proyecciones apuntan a que al menos 17,2 millones depositarán su voto en favor de uno u otro candidato.

Los votantes latinos están enviando una llamada de atención para que no se les dé por sentados. Para ganar sus votos, los candidatos tienen que hacer un trabajo de divulgación serio, con una imagen clara de cómo sus planes coinciden con las prioridades de estos votantes: la inflación y el coste de la vida, los salarios, la inmigración y la frontera, la vivienda asequible y la violencia armada.

Clarissa Martinez De Castro, Vice President of the UnidosUS Latino Vote Initiative

Partiendo de la base de que "Los votantes hispanos serán un factor decisivo en 2024, y con 1 de cada 5 votando en unas elecciones presidenciales por primera vez", Martínez de Castro reclamó a los candidatos "que presenten sus propuestas de solución a estas preocupaciones y muestren los rasgos que los votantes latinos quieren ver: alguien que una a la gente, que tenga soluciones políticas realistas y que se comprometa a hacer las cosas".

La economía, la principal preocupación para los hispanos

La situación económica vuelve a ser la principal preocupación de los hispanos, la mayoría de los cuales expresó sentirse "estresado" por su situación financiera y conseguir llegar a fin de mes. En este sentido, su principal reclamación es el control del coste de la vida y, en especial, el de la vivienda. Dos aspectos en los que las políticas de Biden no se están mostrando especialmente efectivas, ya que apenas está consiguiendo un ligero enfriamiento de la inflación mientras que el precio de las casas -y del alquiler- sigue en máximos históricos

De hecho, una encuesta de la organización Bienvenidos de mediados de junio indica que los hispanos han perdido la fe en Bidenomics por cómo les está afectando la marcha de la economía. Entre las principales quejas está el aumento de los contratos a tiempo parcial y, especialmente, el que "tienen que hacer frente a la subida de los costes de la vivienda, el aumento de las facturas de la electricidad y los elevados precios de la gasolina. Los datos son claros: las políticas del actual Gobierno no están proporcionando la estabilidad y el crecimiento económicos que los estadounidenses necesitan y merecen".

Los hispanos respaldan las políticas migratorias de Trump

También en las políticas sobre la inmigración las propuestas de Trump parecen estar más en línea con las esperanzas de los encuestados. Especialmente en el principal punto para esta comunidad (82%), la persecución de los coyotes y cárteles mexicanos que se están enriqueciendo con el contrabando de personas para cruzar la frontera. Además, las últimas encuestas mostraban que una gran mayoría de los latinos (57%) respalda el plan de Trump para deportar inmigrantes ilegales.

Además, este grupo demográfico expresó su deseo de que el próximo presidente priorice "proporcionar una vía a la ciudadanía a los indocumentados de larga duración (53%) y a los beneficiarios del DACA (42%). Un segundo nivel de prioridades incluye tomar medidas enérgicas contra los traficantes de personas (29%), aumentar la seguridad fronteriza (28%) y aumentar la inmigración legal a través de visados familiares y basados en el empleo (27%).

Poner fin a los tiroteos en las escuelas

Por último, los hispanos manifestaron su interés en el control de la violencia armada. En este sentido, la principal materia a tratar es limitar el "demasiado fácil" acceso a las armas de fuego (63%) y que las autoridades terminen con los tiroteos en los colegios (52%). En este último campo, "los votantes latinos quieren sobre todo una respuesta que incluya programas de salud mental y asesoramiento, entrada segura y controles de identidad y reformas en materia de armas, como la comprobación universal de antecedentes".