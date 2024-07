Tennessee: una mujer recibe casi $700.000 después de que su empresa la despidiese por no querer vacunarse contra el covid-19

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por Hace 8 minutos

Una mujer recibió casi 700.000 dólares en Tennessee tras ser despedida después de negarse a recibir la vacuna contra el covid-19 en noviembre de 2022.

La científica Tanja Benton trabajaba en la empresa BlueCross BlueShield Tennessee (BSBST) cuando ocurrió todo. Ella, al igual que el resto de trabajadores, recibió una notificación en la que se le obligaba a inyectarse la vacuna pero se negó a cumplir con la orden alegando que sus creencias religiosas le impedían hacerlo. Eso provocó que la compañía decidiese rescindir su contrato.

Casi dos años después, la Justicia da la razón a Benton y asegura que ella fue víctima de un despido improcedente. Según pudo averiguar Daily Mail, un jurado federal declaró que la demandante "demostró mediante una preponderancia de la evidencia" que se había negado a vacunarse basándose en una "creencia religiosa sincera".

Ese mismo jurado condenó a BSBST a pagar un total de $687.000 a la científica. La cifra total que sale tras sumar los 177.000 dólares que la compañía tuvo que entregar a Benton por pagos atrasados así como otros $10.000 en daños compensatorios y otros 500.000 dólares en daños punitivos.

Una demanda que logró ganar ya que Benton pudo demostrar que su negativa a vacunarse no perjudicó a la salud de nadie.

Según explicó durante el procedimiento legal, ella teletrabajó durante año y medio tras declararse la pandemia y, más importante, en su trabajo no se reunía habitualmente con clientes. De hecho, detalló, sólo interactuaba con entre 10 a 12 clientes al año y muchas de esas reuniones ni siquiera eran presenciales.

Es más, según aseguró la científica, no tuvo ningún problema en la empresa hasta que se negó a vacunarse contra el covid-19. Una decisión que tomó basándose en sus creencias religiosas ya que, según ella, inyectarse la vacuna "no solo contaminaría su cuerpo, sino que también enojaría y deshonraría a Dios" por lo que no podía "en conciencia" cumplir con la orden de BSBST.

Sin embargo, la empresa decidió ignorar su petición y la única solución que dio al problema fue rescindir el contrato que tenía con Tanja Benton.

Un hecho que provocó que la científica decidiese presentar una demanda contra ellos. Procedimiento del que ha salido victoriosa pero con el que no está de acuerdo BSBST. Es más, según declaró a Fox News Digital la vicepresidenta sénior y directora de comunicaciones Dalya Qualls White, están "decepcionados por la decisión":

"Creemos que nuestro requisito de vacunación fue la mejor decisión para nuestros empleados y miembros, y creemos que nuestra adaptación al requisito cumplió con la ley. Agradecemos el servicio que nuestros ex empleados brindaron a nuestros miembros y comunidades durante el tiempo que estuvieron en nuestra empresa". Dalya Qualls White, vicepresidenta sénior y directora de comunicaciones de BSBST.

No es la única demanda a la que tendrá que enfrentarse BSBST por decisiones como esta. Informa ABC News 9 Channel que la compañía también tiene pendiente otro procedimiento legal presentado por otros tres trabajadores que también fueron despedidos tras negarse a vacunarse contra el covid-19.