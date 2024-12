Una por una: todas las veces en que Joe Biden y la Casa Blanca descartaron indultar a Hunter Biden

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 2 de diciembre, 2024

Joe Biden indultó oficialmente a su hijo, Hunter Biden. El presidente lo hizo oficial en la noche del domingo primero de diciembre, asegurando que los casos en contra de su hijo fueron producto de una "persecución selectiva" diseñada para dañarlo a él en última instancia.

En junio de este año, Hunter Biden fue encontrado culpable por haber mentido para comprar un arma de fuego. A su vez, se declaró culpable de evasión fiscal en septiembre del 2024.

Los republicanos no tardaron en reaccionar al anuncio del presidente, recordando en el proceso las veces en las que Biden y la Casa Blanca habían descartado perdonar a Hunter. Incluso algunos senadores demócratas fueron críticos con el todavía presidente.

27 de julio de 2023

La primera vez que se mencionó la posibilidad de perdonar a Hunter Biden fue en julio del 2023, poco después de que el acuerdo excarcelable de culpabilidad del hijo del presidente fracasara en los tribunales. "No", respondió la secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, ante la pregunta de uno de los periodistas.

15 de septiembre de 2023

Cuando los fiscales de Delaware, presentaron tres cargos relacionados con armas contra Hunter Biden, Jean-Pierre, reiteró la postura de la Casa Blanca. "Ya he respondido a esta pregunta antes, me la hicieron hace no mucho, hace un par de semanas. Y fui muy clara y dije que no”, afirmó.

8 de diciembre de 2023

Nuevamente, la secretaria de Prensa reafirmó las intenciones que Joe Biden tenía en su momento. "Nada ha cambiado. Esto sigue siendo así”, señaló.

6 de junio de 2024

Esta fue la primera vez en la que el propio Biden se encargó de hablar sobre la posibilidad de perdonar a Hunter. En una entrevista con David Muir para ABC News.

En un momento dado, el entrevistador preguntó lo siguiente: “¿Ha descartado un indulto para su hijo?”, a lo que el presidente respondió, "sí".

11 de junio de 2024

Días después de su entrevista con ABC, Biden reaccionó a la noticia de culpabilidad de su hijo en el caso de las armas de fuego. “Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy un padre. Amo a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Como también dije la semana pasada, aceptaré el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación”, expresó el presidente.

12 de junio de 2024

Menos de 24 horas después de las declaraciones del presidente, Jean-Pierre volvió a ser consultada por los periodistas al respecto. "No tengo nada más que lo que dijo el presidente. Ha sido muy claro al respecto", dijo la secretaria de Prensa.

13 de junio de 2024

Biden dio una conferencia de prensa en conjunto con Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. El demócrata volvió a ser abordado por los periodistas sobre la situación de su hijo y mantuvo lo dicho en declaraciones anteriores.

“En cuanto a la pregunta sobre la familia, estoy sumamente orgulloso de mi hijo, Hunter. Ha superado una adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco. Y estoy convencido de que… no voy a hacer nada. Dije que acataría la decisión del jurado y lo haré. Y no lo indultaré”, añadió.

26 de julio de 2024

Otra vez Jean-Pierre, insistió con que el presidente no indultaría a Hunter Biden. "Sigue siendo un no. Será un no. Es un no. Y no tengo nada más que añadir. ¿Indultará a su hijo? No”, señaló la secretaria de Prensa.

5 de septiembre de 2024

En septiembre de este año, Hunter Biden se declaró culpable de evasión fiscal por 1,4 millones de dólares en impuestos entre el 2016 y el 2019, por lo que la preguntó volvió a surgir en la sala de prensa de la Casa Blanca. "No, sigue siendo no”, aseguró Jean-Pierre.

7 de noviembre de 2024

El último caso tuvo lugar hace apenas unos días, justo después de que Donald Trump derrotara a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. "Nos han hecho esa pregunta varias veces. Nuestra respuesta es no”, afirmó Jean-Pierre.