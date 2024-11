Biden adquiere un libro antiisraelí del polémico autor Rashid Khalidi

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 30 de noviembre, 2024

Entre los millones de estadounidenses que acudieron a las tiendas a hacer sus compras aprovechando los descuentos del Black Friday se encontraba Joe Biden. El presidente, a menos de dos meses para que abandone la Casa Blanca, fue visto saliendo de un comercio con un ejemplar que llamó la atención de todos los que se encontraban alrededor: un libro antiisraelí.

Biden abandonó la tienda Nantucket Bookworks -acompañado de su hijo Hunter Biden y otros familiares- con una copia de The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance, 1917-2017.

El autor de este libro es Rashid Khalidi, un polémico historiador de origen palestino-libanés y profesor de la Universidad de Columbia que, en ocasiones, se ha referido a los israelíes como un estado "genocida", además de calificar a Donald Trump como "portavoz" de Israel y definir al gobierno de Benjamin Netanyahu como la administración "más extremista" de todos los tiempos. También se le ha relacionado con el expresidente Barack Obama, algo que ambos han ocultado.

Concretamente, en este libro, Khalidi hace un llamamiento a los palestinos para que su resistencia "siga aumentando". También se refiere a la Primera Intifada como "la primera victoria sin paliativos de los palestinos".

"La Primera Intifada fue un ejemplo sobresaliente de resistencia popular contra la opresión y puede considerarse la primera victoria sin paliativos de los palestinos en la larga guerra colonial que comenzó en 1917", escribió Khalidi en su publicación.

Esta situación no hace más que alimentar las críticas contra Biden por su gestión en el último conflicto en Oriente Medio que comenzó con los atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de Octubre.

El presidente fue objeto de numerosas críticas por cómo se ha posicionado, sobre todo cuando decidió suspender el envío de ayuda militar a Israel para intentar terminar con los enemigos que ambos países comparten. Además, Biden ha señalado a Netanyahu por las contraofensivas israelíes contra los terroristas.