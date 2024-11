La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, da la espalda al movimiento antiTrump

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 15 de noviembre, 2024

El lanzamiento de la alianza demócrata Governors Safeguarding Democracy (GSD) -impulsada por los gobernadores de Illinois y Colorado, JB Pritzker y Jared Polis, para "proteger" al país del rumbo que tomará con Donald Trump en la Casa Blanca, según dicen- ha sufrido su primer rechazo importante.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, se habría opuesto a unirse a la GSD, según informó el Boston Globe. Había sido su oficina la que habría comunicado que no formará parte de esa 'resistencia' contra el presidente electo, sin dar motivos.

Pritzker y Polis definen la GSD como una "alianza no partidista de gobernadores que trabajan juntos para defender y fortalecer la democracia estadounidense".

"Orgullos de lanzar Governors Safeguarding Democracy, una alianza de gobernadores que trabajan para reforzar y defender los derechos constitucionales esenciales en todo el país. El GSD será una fuerza poderosa en los esfuerzos estatales para garantizar que nuestra democracia prospere en las generaciones venideras", escribió Polis en redes sociales.

Más desafiante se mostró Pritzker: "Lo he dicho una vez y lo repetiré: no se tolerará ningún intento de restringir las libertades y oportunidades de los ciudadanos de Illinois. He defendido los derechos de los habitantes de Illinois durante los últimos seis años, y seguiré haciéndolo en el segundo mandato de Trump".

Pese a que nació hace pocos días, la alianza carece de transparencia. Ni Pritzker ni Polis han puesto nombre y cara a los gobernadores que se han unido a la GSD -si es que se ha incorporado alguno más-. Lo que sí ha quedado claro es que Healey no formará parte.

Enfrentamiento demócrata por el liderazgo de la oposición

Antes de que Pritzker y Polis lanzaran la GSD -como si fuesen la vanguardia de la oposición- su homólogo californiano, Gavin Newsom, se postuló para liderar el movimiento antiTrump.

El 8 de noviembre, Newsom convocó una sesión de emergencia de la Legislatura de California para "proteger los valores" del estado. "California está lista para luchar", señaló.