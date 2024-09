Tim Walz designa para el área de educación en Minnesota a un profesor que quiere "derrocar" al Gobierno de los Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 26 de septiembre, 2024

Tim Walz nombró recientemente a Brian Lozenski para ayudar a redactar el marco de implementación (plan de estudios) sobre los 'estudios étnicos' de Minnesota. Lozenski, profesor adjunto de educación urbana y multicultural en Macalester College, carga consigo una serie de dichos que no tardaron en volver polémico su nombramiento, por ejemplo, la idea de "derrocar" al Gobierno de los Estados Unidos.

Según informó The National Review, el profesor es el impulsor principal de una línea "antiamericana" de enseñanza sobre los “estudios étnicos” en el North Star State.

Lozenski publicó su libro académico más importante a mediados del 2022, My Emancipation Don't Fit Your Equation: Critical Enactments of Black Education in the US (Mi emancipación no encaja en tu ecuación: representaciones críticas de la educación negra en Estados Unidos). Meses después grabó un video para Youtube en el que explicaba los motivos detrás del libro y el contenido del mismo.

"El vídeo completo es interesante, pero los comentarios que piden el derrocamiento de los Estados Unidos se pueden encontrar desde el minuto 54:30 hasta el 57:00, durante una discusión sobre el debate sobre la teoría crítica de la raza (CRT). Un vistazo rápido al tratamiento que Lozenski da a la CRT en su libro ayudará a dar sentido a sus comentarios en el vídeo", informaron desde el citado medio.

Sin embargo, aunque el video de la charla ya fue bajado de la popular red social, The National Review recuperó la cita original sobre la CRT y el Gobierno:

"El primer principio de la teoría crítica de la raza es que Estados Unidos, tal y como está construido, es irreversiblemente racista. Así que si el Estado-nación tal y como está construido es irreversiblemente racista, entonces hay que acabar con él, hay que derrocarlo. Así que no podemos decir: 'Oh, no, la teoría crítica de la raza es sólo para contar nuestras historias y la diversidad'. No se trata de eso. Se trata de derrocamiento. Es insurgente. Y nosotros, tenemos que ser, creo, más honestos con eso. Y es curioso que ellos [los llamados supremacistas], ya sabes, no entienden la teoría crítica de la raza, pero en realidad dicen algo de verdad cuando son como, sí, es anti-estado. No puedes ser un teórico crítico de la raza y estar a favor de EE.UU. Vale, es una teoría anti-estado que dice: 'EE.UU. necesita ser deconstruido, punto'. Eso es. Como eso es, ya sabes, y así que creo, creo que es un argumento interesante. Y es por eso que soy un teórico crítico de la raza [risas]".

Walz, quien ha estado activo en las últimas semanas de campaña, se enfrentará a JD Vance el próximo martes 1 de octubre en el único debate entre los candidatos a vicepresidente.

El senador de Ohio se ha estado preparando junto a Tom Emmer, el número tres de los republicanos en la Cámara de Representantes, quien casualmente también es de Minnesota.

"Es un honor que me hayan pedido desempeñar un papel muy pequeño para ayudar a JD y al presidente Trump a exponer los fracasos de Kamala Harris y Tim Walz. La parte más difícil de interpretar a Walz es tratar de decir mentiras con seriedad, porque eso es lo que hace. Es bueno en el juego del debate, pero no hay sustancia allí. Hay mucho aire", señaló Emmer al respecto en diálogo con Fox News Digital.