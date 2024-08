Robert Kennedy Jr. suspende su campaña y apoya a Donald Trump

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 23 de agosto, 2024

El independiente Robert F. Kennedy Jr., anunció este viernes la suspensión de su campaña para la Casa Blanca y su respaldo al expresidente Donald Trump.

Kennedy hizo el anuncio durante un discurso en Phoenix, Arizona, donde acusó al Partido Demócrata de manipular las elecciones primarias y censurar su mensaje, mientras elogió a Trump como el líder que Estados Unidos necesita en estos tiempos críticos.

“Después de una profunda reflexión, he decidido suspender mi campaña y apoyar al presidente Trump. Esta decisión no fue fácil, pero creo firmemente que Trump es el único capaz de enfrentar los desafíos que nuestra nación enfrenta hoy”, declaró. "Ya no creo que tenga un camino realista de victoria electoral", agregó.

Kennedy explicó que decidió respaldar al expresidente a pesar del impacto que sabe que esto tendrá en su familia. "He tomado la desgarradora decisión de suspender mi campaña y apoyar al presidente Trump. Esta decisión es angustiosa para mí debido a las dificultades que me causa a mí, a mis hijos y a mis amigos", afirmó.

Denuncias contra el Partido Demócrata

El ahora excandidato, también atacó al Partido Demócrata por lo que describió como una "primaria simulada", alegando que el partido "libró una guerra legal" tanto contra él como contra Trump.

"El Partido Demócrata ha librado una guerra legal contra nosotros y ha manipulado el proceso electoral. En un sistema honesto, creo que habría ganado", dijo.

El anuncio de Kennedy se produce después de meses de tensiones con el Comité Nacional Demócrata (DNC), que lo ha enfrentado en los tribunales en repetidas ocasiones para bloquear su acceso a las papeletas en varios estados. Kennedy acusó al DNC de utilizar jueces alineados con el partido para eliminar su candidatura y atacar a Trump. "Cada vez que nuestros voluntarios entregaban esas enormes cajas de firmas necesarias para entrar en la boleta, el DNC nos arrastraba a los tribunales, estado tras estado, intentando borrar su trabajo y desaparecer con la voluntad de los votantes", denunció.

Estrategia electoral

La decisión de Kennedy de unir fuerzas con Trump se produce en un momento en que el país se enfrenta a crecientes divisiones políticas y sociales. Al anunciar su respaldo, Kennedy pidió a los estados clave que eliminen su nombre de la papeleta electoral, para no interferir en la campaña de Trump. Sin embargo, en estados considerados fuertemente demócratas o republicanos, su nombre permanecerá en la boleta.

"Mi apoyo a Trump es una decisión basada en la realidad política actual. En los estados azules, votar por mí no perjudicará ni ayudará a Trump o a Harris. En los estados rojos, aplicaremos la misma lógica", explicó Kennedy.

Un nuevo capítulo en la campaña de Trump

La alianza entre Kennedy y Trump marca un nuevo capítulo en la campaña presidencial de 2024, consolidando a Trump como el candidato que promete enfrentar a las élites políticas y luchar por el pueblo estadounidense. Con el respaldo de Kennedy, Trump refuerza su posición en un momento crucial de la contienda electoral.

"Robert es un patriota que ha visto de primera mano la corrupción en Washington. Me honra tener su apoyo en esta lucha por devolverle el poder al pueblo", declaró Trump tras el anuncio de Kennedy.