Lo más destacado del Space entre Donald Trump y Elon Musk

13 de agosto, 2024

Durante más de dos horas, y ante más de un millón de espectadores en vivo, Donald Trump y Elon Musk hicieron un recorrido por los temas de la actualidad doméstica e internacional más candente, analizados desde la óptica del expresidente y candidato republicano. Estos son los momentos más destacados en boca de los protagonistas:

Retraso por un ciberataque

Elon Musk: Hola a todos. Mis disculpas por el retraso. Desafortunadamente tuvimos un ataque masivo de denegación de servicio distribuido contra nuestros servidores y saturó todas nuestras líneas de datos, como básicamente cientos de gigabits de datos fueron saturados.

Creemos que hemos superado la mayor parte de eso, y por lo que ahora es el momento de proceder. Pero como ilustra este ataque masivo, hay mucha oposición a que la gente escuche lo que el Presidente Trump tiene que decir. Y así, pero me siento honrado de tener esta conversación

Intento de asesinato contra Trump

E.M.: Tal vez podríamos empezar con, quiero decir, el intento de asesinato, que fue algo increíble. Y tengo que decir que sus acciones después de ese intento de asesinato fueron inspiradoras. En lugar de rehuir las cosas, en lugar de agacharse, usted estaba levantando su puño en el aire y diciendo, lucha, lucha, lucha. Y creo que eso es, quiero decir, el presidente de los Estados Unidos representa a América. Y creo que eso es América, eso es fuerza bajo el fuego. (...) Pero, ¿cómo fue para ti?

Donald Trump: No fue agradable, tengo que ser honesto. Dije que había sangre, que tenía más sangre. No sabía que tenía tanta sangre. Los médicos me dijeron más tarde que la oreja es un lugar muy sangriento si te golpean. Pero en este caso, era probablemente la mejor alternativa que se podía pensar porque fue en el ángulo correcto.

Y fue un golpe duro. Fue muy, supongo que se podría decir surrealista, pero no fue surrealista. Sabes, le estaba diciendo a alguien, tienes casos como este o como mucho menos que este donde sientes que es una situación surrealista. Y yo nunca sentí eso. Supe inmediatamente que era una bala. Supe inmediatamente que fue en la oreja. Porque dio muy fuerte, pero dio en la oreja. Y también oí a la gente gritar, "balas, balas, agáchate, agáchate". Porque me moví hacia abajo muy bien, muy rápidamente.

Tuvimos balas volando justo sobre mi cabeza después de que caí. Así que me alegro de haber caído. El mayor milagro fue que yo estaba mirando en la dirección exacta del tirador. Y así me golpeó en un ángulo que era mucho menos destructivo que cualquier otro ángulo. Así que ese fue el milagro. Eso fue, para aquellas personas que no creen en Dios, creo que todos tenemos que empezar a pensar en eso.

Tienes que, ya sabes, yo soy un creyente. Ahora soy más creyente, creo. Y mucha gente me ha dicho eso. Un montón de grandes personas me han dicho eso, en realidad. Pero fue asombroso que se me diera la vuelta justo en ese ángulo perfecto. Y todo porque puse un gráfico sobre la inmigración que mostraba que los números eran tan grandes. Ahora me gusta aún más ese gráfico.

Mi primera pregunta fue, porque oí balas volando sobre mí, dije, ¿cuántas personas murieron? Porque teníamos una multitud allí, tremenda, miles y miles de personas. Y no había tierra. Quiero decir, todo era gente. Así que dije, ¿cuántas personas han sido asesinadas? Porque sabía que hubo otros disparos. Y dijeron, no lo sabemos todavía, pero algunas personas han sido gravemente heridas.

Trump alaba la valentía del público y de los agentes del Servicio Secreto

D.T.: Una de las cosas interesantes fue que nadie huyó. No hubo estampidas. Nadie, y había algunas personas detrás de mí. Se pusieron de pie, y se ven como, ya sabes, quiero decir, yo diría que desea tenerlos en una trinchera con usted. Quiero conocer a algunas de esas personas, porque es tan diferente de lo que has oído.

Yo estaba abajo, pero los chicos del Servicio Secreto, había balas volando justo sobre mi cabeza. Podías oírlas zumbar, y estos tipos venían saltando encima de mí, y una joven, Kate, saltaba. Se movían tan rápido, y déjenme decirles, que se necesitaba un tremendo coraje. Ahora, había una falta de coordinación. Hubo, ya sabes, obviamente todo el mundo entiende que alguien, ese edificio debería haber sido cubierto, y eso es algo grave.

Trump se levanta tras ser disparado: "Quería que supieran que estaba bien"

E.M.: Bueno, fue, creo que sus acciones en el calor del fuego, y, ya sabes, como lo que me parece admirable allí fue que no se puede fingir valentía en tales circunstancias. El coraje es instintivo o no lo es. No es una acción ensayada. Y así que sólo quiero decir que creo que mucha gente admira su coraje bajo el fuego allí...

D.T.: No pensé en ello. Sólo quería levantarme y ponerme de pie. Quería que la gente supiera, ya sabes, que estaba bien bien cuando estaban encima de mí, cubriéndome, en realidad, cubriéndome mucho y muy valientemente, pero quería levantarme. Dije, quiero levantarme. Y ellos querían, ya sabes, tenían de todo allí. Querían una camilla. No me gustaba la camilla. Sabía que me habían dado en la oreja, pero sabía que no me habían dado en ninguna otra parte.

Quiero decir, era tanta, tanta gente y podías ver que estaban confundidos. No sabían qué pensar. Y yo quería hacerles saber que estaba bien. Era muy importante para mí hacerles saber eso. Y se volvieron locos. No se volvieron locos cuando me levanté porque no sabían si estaba vivo. Realmente no se podía saber. Cuando me levanté antes de la mano, antes del puño en alto, no sabían si estaba vivo. Nadie lo sabía.

Y cuando levanté el puño, se sintieron aliviados, felices y emocionados. Y el lugar se volvió loco. Fue increíble.

"La inmigración ilegal salvó mi vida"

E.M.: Fue algo terrible, pero increíblemente conmovedor, sí. Bueno, y quiero decir, hablando del tipo de diapositiva que te hizo girar, que te salvó la vida realmente, fue la diapositiva de la inmigración ilegal. Tal vez valga la pena hablar de esto, de eso. Lo fue, lo fue. Esa diapositiva, esa diapositiva te salvó la vida.

D.T.: La inmigración ilegal me salvó la vida. Tienes razón, pero tenía que ser en ese ángulo exacto.

E. M.: Quiero decir, eso es genial. Salvado por la inmigración ilegal.

D.T. Ya sabes, lo increíble sin embargo, cuando se habla de las probabilidades, que tenía que ser exactamente en ese ángulo. Pero lo increíble es que el gráfico, lo usé menos del 20% de las veces. Fue sólo un momento.

Inmigración Ilegal

D.T.: Elon, el gráfico era sólo un gráfico que en mi última semana, tuvimos los mejores números de la inmigración ilegal, es decir, detener. Fue la más baja. Has visto el gráfico. Se ha convertido en un gráfico bastante famoso. Pero ese fue el punto más bajo jamás registrado. Fue realmente, quiero decir, yo estaba muy orgulloso de esos números. Y luego ves lo que pasó con estas personas. Kamala y Joe, ya ves lo que pasó. Simplemente lo dejaron pasar.

Tenía políticas de permanecer en México. Tenía todas estas políticas diferentes que eran tan buenas. Tipos como Tom Holman y Brandon Judd de la Patrulla Fronteriza. Todas estas son personas que han estado en televisión. Dicen que los mejores números que hemos tenido. Tuvimos tantos controles diferentes. Captura y liberación en México, no en Estados Unidos. Tuvimos captura y liberación en los Estados Unidos. Lo tuvimos en México.

Lo digo muy sencillamente. Tienen que entrar legalmente. Tienen que ser controlados. Porque mira, Kamala era la zarina de la frontera. Ahora lo niega. Todo lo que hago, ella está diciendo que era fuerte en la frontera, vamos a ser fuertes. Bueno, ella no tiene que decirlo. Ella podría cerrarla ahora mismo. Podrían hacer cosas ahora mismo.

Esta gente es falsa. Ahora también dicen que hicieron un buen trabajo en la frontera. Tuvimos los peores números de la historia del mundo, no de nuestro país. Nunca ha habido un país en la historia que haya tenido una catástrofe como esta. Hemos tenido, creo, y creo que tú también lo crees. Sabes, escuchas 12 millones, 13.

Más de 20 millones de ilegales en el país "y muchos son terroristas"

Creo que más de 20 millones de personas entraron en nuestro país. Muchos vienen de las cárceles, de las prisiones, de las instituciones mentales, o una versión más grande de eso es manicomios. Y muchos son terroristas.

Y les diré algo, no sólo vienen de Sudamérica. Vienen de África. Vienen de todo el mundo. Vienen de Asia. Vienen de Oriente Medio. Vienen de países que están estúpida y horriblemente bombardeando Israel, el 7 de octubre. Vienen de todo el mundo. Y sabes, miras, es tan triste, el 7 de octubre, porque nunca debería haber sucedido. Es tan triste cuando miras a Ucrania. Nunca debería haber ocurrido. Tenemos un gobierno defectuoso. Son personas defectuosas, y no son personas que deberían dirigirlo.

Kamala, "más incompetente" que Biden

Pero donde mejor se ve es en la frontera, porque llegan millones de personas al mes, y entonces ella se levanta e intenta fingir que va a hacer algo. Tuvo tres años y medio. Y por cierto, tienen otros cinco meses que pueden hacer algo, pero no harán nada. Todo es palabrería. Ella es incompetente, y él es incompetente. Y francamente, creo que ella es más incompetente que él.

Inmigración ilegal y crimen, sin dejar a la Policía hacer su trabajo

¿Qué está pasando con la delincuencia? Y nuestra policía es tan buena, pero no se les permite hacer su trabajo. Hay mucha gente que simplemente no debería estar, creo que es un número mucho mayor de lo que piensas. Están permitiendo, de nuevo, que la gente salga de sus cárceles. Y si estuvieras dirigiendo uno de estos países de donde vienen, los tendrías a todos.

Como ejemplo, Venezuela, su crimen ha bajado un 72%. Se están llevando a sus traficantes de drogas. Se están llevando, francamente, a sus prisioneros. Están vaciando sus prisiones. Están tomando a sus criminales, sus asesinos, sus violadores, y los están entregando a... Sí, bueno, lo hizo, en una escala mucho menor. Ya sabes, era una escala mucho menor. Pero esta es una escala masiva porque esto se está haciendo en todo el mundo. Pero esto es lo que está pasando.

La delincuencia en todo el mundo ha disminuido. Y esperen a ver las cifras que tenemos. Ya sabes, este es el crimen migrante. Este es el crimen que va a ser, y lo vi hoy en Nueva York donde alguien fue acuchillado, donde violaron a la novia de un hombre que estaba allí mirando en Nueva York en uno de los refugios y comenzó a sacar los cuchillos. Y hoy han pasado cosas malas. Pero esto ocurre todos los días. Son gente dura. Son personas que están en la cárcel por asesinato y todo tipo de cosas. Y los están liberando en nuestro país.

Kamala pudo haber cerrado la frontera sin Biden: "Él ni siquiera habría sabido lo que pasó"

Y ella se encarga de eso porque ahora intenta decir que no tuvo nada que ver. Y es una mentirosa porque la nombraron zarina de la frontera el primer día. Y estaba en los titulares de todos los periódicos. Ella es la zarina de la frontera. Y ni siquiera fue allí. Fue a un lugar que no tenía nada que ver con el problema.

Entró y salió, supongo, porque estaba recibiendo mucha presión. No tenía nada que ver con el problema. Pero ella era el zar de la frontera. Y la gente no puede permitir que se salgan con la suya con su campaña de desinformación. Ahora ella está tratando de decir que no estaba realmente involucrada. Y todo el asunto es horrible. Ella estaba totalmente al mando. Ella podría haber cerrado la frontera sin él. Él no sabía lo que estaba haciendo de todos modos. Ni siquiera habría sabido lo que pasó. Podrías cerrar la frontera. Ni siquiera habría notado la diferencia.

Pero el hecho es que era zarina fronteriza. Pero no tienes que llamarla así. El hecho es que podrías llamarla, ella estaba a cargo de la frontera y la frontera era la peor de la historia.

Otros cuatro años de fronteras abiertas y "no tienes un país"

E.M.: Sí, creo que esto, francamente, creo que esto es una cuestión existencial fundamental para los Estados Unidos. Y si tenemos otros cuatro años más de fronteras abiertas, y va a ser aún peor, con otros cuatro años más, va a ser aún peor de lo que ha sido en los últimos tres años y medio. No estoy seguro de que tengamos un país.

D.T.: No tienes un país, Elon. Elon, si entran, tendrás de 50 a 60 millones de personas de todo el mundo, no sólo de Sudamérica. Ya sabes, pensamos en Sudamérica, pensamos en Honduras y El Salvador, Guatemala y México, ya sabes, los cuatro. Pero no es eso, es por todas partes. Vienen de todas partes. Y tuve que quedarme en México.

Biden fue víctima de "un golpe de estado" de su propio partido y Kamala

D.T: Esto fue un golpe de estado contra un presidente de los Estados Unidos. Él no quería irse. Y ellos dijeron, podemos hacerlo de la manera agradable, o podemos hacerlo de la manera difícil.

E.M.: Sí, quiero decir, sólo lo llevaron de vuelta detrás del cobertizo y básicamente le dispararon.

D.T.: Oh, lo que hicieron con este tipo. Y yo no soy fan de él. Y fue un presidente horrible. El peor presidente de la historia. Y una de las razones por las que era tan malo, en primer lugar, el ataque israelí nunca habría sucedido. Rusia nunca habría atacado Ucrania y no tendríamos inflación. Y no habríamos tenido el lío de Afganistán si lo piensas. Y no habríamos tenido Afganistán. Pero piénsalo, quitas algunos de esos eventos y tenemos un mundo diferente. Tampoco tendríamos... La inflación fue causada por el petróleo.

Putin, Xi y Kim Jong-un

D.T.: Elon, conozco a cada uno de ellos y los conozco bien. Conozco a Putin, conozco al Presidente Xi. Conozco a Kim Jong-un de Corea del Norte. Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá, oh, esto es terrible. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego. Son duros, son inteligentes, son viciosos, y van a proteger a su país. Si aman a su país, probablemente lo hacen.

Es sólo una forma diferente de amor, pero van a proteger a su país. Pero estas son personas duras en la cima de su juego. Y cuando ven a una Kamala, o cuando ven a Biden, Sleepy Joe, ni siquiera pueden creerlo.

No pueden creer que esto haya pasado. Todo esto que están viendo ahora, todo el horror que, miren a Israel. Todos están esperando un ataque de Irán. Irán no atacaría, créeme. Sabes, cuando yo estaba allí, y lo digo con respeto, porque creo que hubiéramos estado bien con Irán. No quiero hacerle nada malo a Irán, pero ellos sabían que no debían meterse.

Irán estaba en bancarrota, porque le dije a China, si le compras petróleo a Irán... Todo se trata del petróleo. Ahí es donde está el dinero. Pero si le compráis petróleo a Irán, no haréis ningún negocio con Estados Unidos. Y lo dije en serio. Y ellos dijeron, pasaremos. No compraron petróleo.

La mayor amenaza para el mundo

D.T.: En los viejos tiempos, teníamos el eje del mal. Aquí tenemos un eje del mal moderno. Estos son países poderosos, muy nuclear, que es la mayor amenaza. Usted sabe, la mayor amenaza no es el calentamiento global donde el océano va a subir un octavo de pulgada en los próximos 400 años, el grande, y usted tendrá más propiedades frente al mar, ¿verdad? La mayor amenaza no es esa. La mayor amenaza es el calentamiento nuclear porque ahora tenemos cinco países que tienen un poder nuclear significativo y no tenemos que permitir que pase nada con gente estúpida como Biden.

Sabes, Biden hizo algo con Rusia. No había ninguna posibilidad de que entrara. Y cuando me fui, y después de irme, empezaron a formar grandes ejércitos en la frontera con Ucrania, ¿verdad? Y vi eso y pensé que lo estaba haciendo porque Putin es un buen negociador. Pensé que lo estaba haciendo para negociar. Pero entonces Biden empezó a decir cosas estúpidas.

Por ejemplo, dijo que puede ser un país de la OTAN. Ahora, Rusia, desde que existe la OTAN, ha dicho, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Y lo decimos sin rodeos. E hicimos cosas y dijimos cosas a través de este presidente con un bajo coeficiente intelectual, muy bajo coeficiente intelectual. Tenía un CI bajo hace 30 años, por cierto, pero ahora puede que ni siquiera tenga un CI. No hay nada en el tablero que sea tan bajo.

Biden puede provocar la II Guerra Mundial

D.T.: Era tan malo. Las palabras que estaba usando, las estúpidas amenazas que venían de una estúpida cara que estaba usando. Dije, este tipo nos va a causar una guerra. Va a causar esto. Y déjenme decirles, puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. El Medio Oriente puede llevar. Tenemos numerosos lugares que podrían terminar en una III Guerra Mundial ahora mismo sin razón alguna.

La desastrosa gestión económica de la Administración Biden-Harris

D.t.: Pero lo más importante ahora es la economía, Elon. Y tanto como, quiero decir, veo la energía nuclear como la cosa más importante, pero mucha gente no entiende eso. Pero no tiene por qué.

Si lo entiendo, es todo lo que necesitas. Porque si yo fuera presidente, no tendrían ese tipo de problema. Pero lo que realmente les enfada es lo que Kamala y Biden han permitido que le pase a la economía. Es un desastre con la inflación. La inflación, no importa lo que ganes. La inflación te ha comido vivo.

Si eres un trabajador o una persona con ingresos medios, no puedes permitírtelo. Hace cuatro o cinco años, la gente ahorraba mucho dinero. Hoy en día, están usando todo su dinero y pidiendo prestado dinero sólo para vivir. Es algo horrible lo que está pasando. Y acabaremos con eso rápidamente.

Política energética

D.T.: Tenemos que bajar los precios de la energía. La energía empezó con el precio de la gasolina. Ahora, sus coches no requieren demasiada gasolina, por lo que tienen un buen, y hacen un gran producto, tengo que decir, tengo que ser honesto con usted. Eso no significa que todo el mundo debería tener un coche eléctrico, pero estos son detalles menores. Pero su producto es increíble. Pero la gasolina, Elon, es el costo de la energía.

No sólo la gasolina, es el costo de calentar tu casa y enfriar tu casa. Eso tiene que bajar. Ha subido un 100%, 150, y 200%, y eso tiene que bajar. Cuando baje, y vamos a perforar, nene, perforar. Ya sabes, dejaron de perforar, y luego volvieron a perforar porque volvieron a la política de Trump. Pero si ganaran, al día siguiente de llegar al cargo, este país se irá a pique porque van a ir a una política energética que no es sostenible.

La Eólica y cosas diferentes, no van a tener nada. Y sé que eres un gran fan de la IA, y tengo que decir que la IA, y esto es chocante para mí, pero la IA requiere el doble de la energía que el país ya produce para todo. Así que vas a tener que construir, vamos a tener que generar un montón de energía si nuestro país va a ser competitivo con China, porque ese es nuestro principal competidor para esto de la IA. Vas a necesitar mucha electricidad. Vas a necesitar tremenda electricidad, casi el doble de lo que producimos ahora para todo el país, si puedes creerlo.

Instrumentalización de la Justicia contra Trump

D.T: Sí. Bueno, acabamos de ganar el gran caso en Florida. La administración Biden hizo algo que nunca se ha hecho en este país. Y eso es ir tras su oponente político, yo, con estas tonterías y sólo tonterías. Y el gran caso en Florida lo ganamos, pero ellos siempre eligen un juez y un jurado. Y usan fiscales locales.

Usan a los fiscales generales locales, como Fannie, ya sabes, Fannie. Se deletrea F-A-N-N-I, Fannie. Y todo es un gran engaño. Y todo se ejecuta desde allí. Como en Manhattan, una de las personas más importantes del departamento de justicia entró y dirigió Manhattan, dirigió el estado. El trato de Letitia James fue dirigido por una persona del departamento de justicia, Biden.

Nunca habían hecho esto antes. Y sentaron un precedente muy malo. Se llama lawfare, guerra. Es algo terrible. Y nunca ha ocurrido en nuestro país. Sucede en repúblicas bananeras y países del tercer mundo, pero nunca ha sucedido.

Y lo increíble es que en realidad hizo subir mis números porque la gente ve, ya sabes, afortunadamente tengo una plataforma como tú, o, ya sabes, para ser justos, como una conversación como esta, donde puedo hablar de ello y la gente lo entiende. Quiero decir, luchas por la integridad electoral y acabas siendo acusado porque luchas por la integridad electoral. Y cuando llega el día en que no puedes luchar por la integridad electoral, ya no tienes país.

Así que lo que pasa, lo que pasa es que ellos, cuando después de su oponente político, yo, ahora Biden es, ya sabes, cerca de la etapa vegetal, en mi opinión. Bien, lo miré hoy en la playa y dije, ¿por qué alguien se lo permitiría? El tipo apenas podía caminar. ¿Por qué alguien se lo permitiría? ¿Tiene un asesor político que piensa que esto se ve bien? Ya sabes, él piensa que esto se ve bien porque se ve tan mal y es ridículo.

Quiero decir, y él ha estado haciendo eso durante mucho tiempo. Sabes, no puede levantar la silla. La silla pesa alrededor de tres onzas. Está hecha para que la levanten niños y ancianos. Y él no puede levantarla. Es una locura.

Construyendo una falsa imagen de Kamala

E.M.: No, quiero decir, obviamente lo que está pasando de la noche a la mañana es que están reescribiendo la historia y haciendo que Kamala suene como una moderada cuando en realidad es de extrema izquierda, como de extrema, extrema izquierda.

D.T.: Peor que Bernie Sanders. Se la considera más liberal con diferencia que Bernie Sanders. Es una lunática radical de izquierda. Y si ella va a ser nuestra presidenta muy rápidamente, ya no vas a tener un país. Y ella volverá a todas las cosas en las que cree. Cree en desfinanciar a la policía. Ella cree en no fracking, cero. Ahora de repente está diciendo, no, lo haré, realmente quiero ver el fracking. El día, si ellos entran, el día que ella entre, acabará con el fracking.

Y por cierto, si la gente no pensara eso, los lunáticos que realmente creen en eso, no la votarían. Ya sabes, como los palestinos e Israel, ella es tan anti-israelí y es mala para ambos. Biden realmente hizo algo que era imposible. Ambos lados lo odian, ya sabes, ambos lados. Eso era algo difícil de hacer, la unificación.