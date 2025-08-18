Zelenski dice en Washington que quiere terminar la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable"
El presidente ucraniano llegó a la capital federal para reunirse con Donald Trump.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington el domingo por la noche para una reunión con el mandatario estadounidense.
"Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente", publicó Zelenski en las redes sociales.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
El líder ucraniano se reunirá con Donald Trump el lunes junto con un grupo de líderes europeos.
Agustina Blanco