Zelenski dice en Washington que quiere terminar la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable"

Trump y Zelenski reunidos en Roma en una imagen de archivo AFP

Publicado por Víctor Mendoza 18 de agosto, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington el domingo por la noche para una reunión con el mandatario estadounidense.

"Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente", publicó Zelenski en las redes sociales.

El líder ucraniano se reunirá con Donald Trump el lunes junto con un grupo de líderes europeos.