Trump avisa a Ontario por el sobrecoste de la electricidad: "EEUU no va a seguir subvencionando a Canadá"

Publicado por Israel Duro 11 de marzo, 2025

Donald Trump cargó duramente contra la decisión del primer ministro de Ontario, Doug Ford, de imponer un sobrecoste a la energía eléctrica exportada a EEUU mientras dure la guerra comercial. El presidente estadounidense además, denunció que "Canadá abusa de los aranceles, y siempre lo ha hecho, pero Estados Unidos no va a seguir subvencionando a Canadá". El líder del Ejecutivo subrayó que será el país vecino quien sufra la peor parte del conflicto, puesto que "no necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, y muy pronto se darán cuenta de ello".

Ford, muy crítico y beligerante contra los aranceles de Trump desde el minuto uno, decidió ir más allá que el propio Gobierno canadiense y abrir un frente por su cuenta en la guerra comercial que enfrenta a ambos países. Así, el primer ministro de Ontario decidió unilateralmente subir un 25% el precio de la electricidad que exporta a EEUU, del que se benefician Michigan, Minnesota y Nueva York,

"Hasta que no desaparezca definitivamente la amenaza de los aranceles, Ontario no dará marcha atrás. Nos mantendremos firmes, utilizaremos todas las herramientas de que disponemos y haremos lo que haga falta para proteger a Ontario".

"Ontario no quiere esta guerra comercial, pero no retrocederemos hasta que termine"

Unas declaraciones en las que abundó desde su cuenta en X, donde aseguró que "hasta que los aranceles del presidente Trump desaparezcan definitivamente, vamos a poner un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a EEUU. Ontario no quiere esta guerra comercial, pero no retrocederemos hasta que termine."

El sobrecargo, que entró en vigor el pasado lunes, seguirá en vigor a pesar de la prórroga de un mes de Trump a los aranceles a los productos canadienses, ya que, según Ford, una pausa de un mes "no significa nada más que más incertidumbre".

"No necesitamos su energía, y muy pronto se darán cuenta de ello"

La respuesta de Trump no se hizo esperar, y cargó duramente contra Ontario y contra Canadá, advirtiéndoles de que "Estados Unidos no va a seguir subvencionando a Canadá" y que los gravámenes serán mucho más perjudiciales para la economía del país vecino a la larga:

"A pesar del hecho de que Canadá está cobrando a los EE.UU. de 250% a 390% aranceles sobre muchos de nuestros productos agrícolas, Ontario acaba de anunciar un recargo del 25% en "electricidad", de todas las cosas, y ni siquiera se les permite hacer eso. Como nuestros aranceles son recíprocos, nos lo devolverán todo el 2 de abril. Canadá abusa de los aranceles, y siempre lo ha hecho, pero Estados Unidos no va a seguir subvencionando a Canadá. No necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, y muy pronto se darán cuenta de ello. ¡¡¡HAGAN A AMERICA GRANDE DE NUEVO!!!"