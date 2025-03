Trump mueve sus fichas en el Congreso y presiona a la fracción rebelde de los republicanos para evitar el cierre del Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 10 de marzo, 2025

Con la fecha límite para evitar un cierre parcial del Gobierno acercándose, el presidente Donald Trump ha reforzado su influencia sobre legisladores republicanos indecisos en la Cámara de Representantes. Su equipo ha estado en contacto con miembros del partido antes de la votación del martes, en un intento por asegurar apoyo para la resolución de financiamiento.

Movimientos estratégicos en el Capitolio

Según Fox News Digital, aliados de Trump han realizado llamadas a legisladores en el Congreso con el objetivo de garantizar respaldo para la "resolución continua" (CR), que busca extender temporalmente los niveles de financiamiento del año fiscal 2024.

El equipo de Trump no solo ha contactado a legisladores críticos de la medida, sino también a aquellos que ya la respaldan, con la intención de proyectar unidad dentro del partido. Sin embargo, no todos los republicanos han recibido presión directa de la Casa Blanca o del liderazgo del Congreso.

División en el Congreso y el rol demócrata

Históricamente, los republicanos han rechazado resoluciones de este tipo, insistiendo en la necesidad de aprobar el presupuesto mediante los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales. No obstante, en esta ocasión, los líderes demócratas han señalado que no se opondrán en bloque, lo que podría facilitar su aprobación.

Algunos demócratas moderados, preocupados por el impacto electoral de una paralización gubernamental, podrían apoyar la medida, aunque el peso de la votación recaerá principalmente en los republicanos.

Resistencia interna en el Partido Republicano

A pesar de la presión, algunos republicanos mantienen su rechazo a la CR. Uno de ellos es el representante Thomas Massie (R-Ky.), quien declaró en X que votará en contra de la medida.

"A menos que el lunes me hagan una lobotomía que me haga olvidar lo que he presenciado en los últimos 12 años, votaré NO a la CR esta semana", afirmó.

Con la votación cada vez más cerca, la capacidad de Trump para influir en su partido será clave para definir el resultado y evitar la paralización del Gobierno.