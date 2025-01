Trump confirma aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero con la única duda del petróleo

Publicado por Israel Duro Verificado por 31 de enero, 2025

Donald Trump materializó las amenazas de imponer aranceles a México y Canadá con el anuncio de una tarifa del 25% sobre los productos de estos países que crucen las fronteras a partir del 1 de febrero. La única duda que queda pendiente es si este nuevo gravamen afectará también al petróleo o si esta materia prima quedará exenta. El presidente también apuntó que están estudiando imponer un 10% adicional a los bienes procedentes de China a lo largo del próximo mes.

En un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, el presidente apuntó que se decidió a implementar esta inciativa y "por una serie de razones" y "pueden o no aumentar con el tiempo":

"Número uno es la gente que ha vertido en nuestro país tan horriblemente y tanto. Número dos son las drogas fentanilo y todo lo demás que han entrado en el país, y número tres son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficit. Pondré un arancel del 25% a Canadá y otro 25% a México, y realmente tendremos que hacerlo porque tenemos déficits muy grandes con esos países".

Aviso a China

No obstante, subrayó que él y su equipo aún no han decidido qué hacer con el petróleo que EEUU importa de ambos países. Aunque Trump aseguró que, por su parte "el petróleo no va a tener nada que ver" con los aranceles, apuntó que la decisión final dependerá de si las dos naciones "nos tratan adecuadamente" y "si el petróleo tiene un precio adecuado".

Además, Trump afirmó que los productos chinos también están en el punto de mira: "Con China, también estoy pensando en algo porque están enviando fentanilo a nuestro país, y debido a eso, nos están causando cientos de miles de muertes. Así que China va a terminar pagando un arancel también por eso, y estamos en proceso de hacerlo".