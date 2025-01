El último giro en el caso de Trump y Stormy Daniels: fijan la condena para el 10 de enero pero sin pena de prisión o multa

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 3 de enero, 2025

El juez Juan Merchán fijó el 10 de enero como fecha para condenar a Donald Trump por el caso de Stormy Daniels. En lo que se espera que sea el último giro en esta novela judicial, anunció también que su decisión incluye absolución incondicional, lo que significa que el caso concluirá sin pena de prisión o multa para el presidente electo.

En este contexto, la sendencia quedará fija para el viernes 10 de enero a las 9:30 am. Trump podrá comparecer en persona o de manera virtual.

De acuerdo con Merchán, la absolución incondicional es "la solución más viable” para el caso de Stormy Daniels, por el cual Trump fue condenado por un jurado de Manhattan por 34 delitos de falsificación de registros comerciales.

"Si bien este Tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna decisión sobre la sentencia antes de dar a las partes y al acusado la oportunidad de ser oídos, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del Tribunal a no imponer ninguna pena de prisión, una sentencia autorizada por la condena, pero que el Pueblo admite que ya no ve como una recomendación factible", escribió el juez.

Al mantener la condena firme, Trump se convertirá en la primera persona condenada en asumir como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el republicano todavía puede apelar el veredicto del jurado y limpiar su historial judicial.

La respuesta de Trump: "No debe haber sentencia"

Steve Cheung, director entrante de Comunicaciones de la Casa Blanca, fue el encargado de compartir la respuesta de Trump a la decisión del juez Merchán.

"La orden de hoy del profundamente conflictivo juez en funciones Merchán en la caza de brujas del fiscal de Manhattan es una violación directa de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema y otra jurisprudencia de larga data", señaló en un comunicado difundido en la tarde del viernes.

"Este caso sin ley nunca debería haber sido presentado y la Constitución exige que sea desestimado inmediatamente. Se debe permitir al presidente Trump continuar con el proceso de transición presidencial y ejecutar los deberes vitales de la presidencia, sin ser obstruido por los restos de este o cualquier resto de la caza de brujas. No debe haber sentencia, y el presidente Trump seguirá luchando contra estas farsas hasta que estén todos muertos", sentenció Cheung.