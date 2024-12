Ante incumplimientos, Trump amenaza con reclamar el control del Canal de Panamá: "En su totalidad y sin cuestionamientos"

La campaña de Trump invirtió 75 millones de dólares en un anuncio en particular/ Adrian DennisAFP

Donald Trump amenazó con reclamar el control del Canal de Panamá durante su segunda gestión. Ante la creciente presencia de China en la región, el presidente electo se expresó en Truth Social y aseguró que la "estafa" actual tiene que terminar y les advirtió a los funcionarios panameños que "se actúen en consecuencia".

El canal fue construido por Estados Unidos entre 1904 y 1914, tiene una extensión de 82 kilómetros y conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico. El primer barco que lo atravesó fue el SS Ancon y desde entonces mueve millones de dólares al año gracias al comercio internacional.

Bajo la presidencia de Jimmy Carter, Estados Unidos firmó un tratado con Panamá para transferirle el control del canal al país centroamericano. El tratado Torrijos-Carter garantizó que Panamá obtendría el control del Canal de Panamá después del 31 de diciembre de 1999.

"Fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más"

Con este bagaje, Trump analizó la situación actual del canal y se mostró bastante disconforme, amenazando incluso con reclamarlo si esto no se modifica. Su argumento central es que Panamá viene incumpliendo el citado tratado firmado hace más de cuatro décadas.

"El Canal de Panamá abrió sus puertas hace 110 años, y su construcción supuso un ENORME coste para Estados Unidos en vidas y tesoros: 38.000 estadounidenses murieron a causa de mosquitos infectados en las selvas durante su construcción. Teddy Roosevelt era presidente de los Estados Unidos en el momento de su construcción, y comprendió la fuerza del poder naval y el comercio. Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente, por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más", comenzó.

El republicano se quejó entonces de "precios y tarifas de pasaje exorbitantes", "especialmente conociendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por los Estados Unidos". " Esta completa 'estafa' a nuestro país se detendrá inmediatamente", continuó.

Minutos después, Trump realizó una segunda publicación en su red social en la que primer remarcó la importancia del canal, para luego pasar a la amenaza de reclamarlo durante su segunda gestión, la cual comenzará el próximo 20 de enero.

"Estados Unidos tiene un gran interés en el funcionamiento seguro, eficiente y fiable del Canal de Panamá, y eso siempre se ha entendido. No permitiríamos ni permitiremos NUNCA que caiga en manos equivocadas. No se cedió en beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación con nosotros y con Panamá. Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, entonces exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos. A los Funcionarios de Panamá, ¡que se conduzcan en consecuencia!", sentenció el presidente electo.

Según el presupuesto proyectado para el 2025, el Canal de Panamá percibirá 5.527 millones "por tránsitos". Esto representa un 18,4% más comparado con el año fiscal 2024, lo mismo que decir 858 millones.

De ese total de ingresos por tránsito proyectados, "unos 4.139 millones de dólares corresponden a los ingresos por peajes", lo cual "representa un incremento de 577,8 millones de dólares o 16,2 % en comparación con los ingresos por peajes del año fiscal 2024".