Mayoritario rechazo de los estadounidenses al indulto a Hunter Biden

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de diciembre, 2024

Pese a ser el protagonista de una de las grandes tramas políticas -con aquel famoso laptop, negocios ilícitos, conexiones con adversarios geopolíticos, ..., y llegando a declararse culpable de posesión ilegal de armas de fuego y evasión fiscal-, Hunter Biden recibió el perdón presidencial de Joe Biden, su padre, quien faltó a su palabra cuando dijo que no lo haría. Un indulto que aprueba una ínfima proporción de estadounidenses.

Según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, sólo uno de cada cinco estadounidenses (22%) da su visto bueno al indulto concedido por el presidente a su hijo, mientras que a un 18% le es indiferente y un 8% no tiene suficiente conocimiento para opinar sobre el asunto.

Por afiliación o afinidad ideológica, ni siquiera una mayoría de los demócratas aprueba el perdón presidencial a Hunter Biden: únicamente el 38% está de acuerdo. La proporción de demócratas que lo desaprueba también es reducida: 27%. Entre los republicanos, cuatro de cada cinco (80%) se opone firmemente al indulto, igual que el 51% de los independientes.

Del descartado al "han tratado de quebrarnos"

Este perdón presidencial a Hunter Biden llegó cuando a Biden tan solo le quedaba mes y medio para abandonar la Casa Blanca. En junio, el presidente respondió con un contundente "sí" a la pregunta que le formularon durante una entrevista en ABC News sobre si descartaría indultar a su hijo en caso de que resultase culpable.

Pero medio año después, el presidente optó por echarse atrás y concederle el indulto a Hunter Biden. "Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso es un error. Ha habido un esfuerzo por quebrar a Hunter, que ha estado cinco años y medio sobrio, incluso ante los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta", dijo Biden.