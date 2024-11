Informes periodísticos aseguran que un hacker obtuvo archivos demoledores para Matt Gaetz y su nominación como fiscal general

Publicado por Juan Peña Verificado por 19 de noviembre, 2024

Un hacker no identificado tuvo acceso a archivos de contenido demoledor para la imagen pública del republicano Matt Gaetz, nominado por Trump como fiscal general, pero pendiente de aprobación del senado. Es lo que asegura el New York Times en un reporte de este martes.

De acuerdo con el Times, el archivo filtrado está compuesto por 24 pruebas e incluye el testimonio bajo juramento de una mujer que dijo que tuvo relaciones sexuales con Gaetz en 2017 cuando ella tenía 17 años, así como el testimonio corroborante de una segunda mujer que dijo que fue testigo del encuentro.

Por tanto, los documentos hackeados tendrían relación con las acusaciones ya conocidas de que Gaetz mantuvo relaciones sexuales con una menor de edad en el pasado. En este caso, el Departamento de Justicia nunca presentó cargos, pero sí se sabe que investiga a Gaetz.

Según el Times, el hacker descargó los documentos cuando tuvo acceso a una carpeta compartida entre los abogados de individuos que tienen testimonios en este caso que relaciona a Gaetz con una menor de edad. Los abogados llevarían varios casos. Entre ello, la demanda civil interpuesta por un amigo de Gaetz, Christopher Dorworth, empresario de Florida.

Dorworth presentó la demanda contra la mujer que afirma haber mantenido relaciones sexuales con Gaetz cuando era menor de edad y contra Joel Greenberg, un antiguo aliado de Gaetz que cumple una condena de 11 años de prisión tras declararse culpable de cargos federales de tráfico sexual relacionados con la mujer. En todo este caso, Dorworth asegura ser víctima de difamación, ya que tanto Greenberg como la mujer aseguran que él era el anfitrión de las fiestas en las que Gaetz mantuvo relaciones con la entonces menor de edad.

Los archivos fueron descargados este lunes por un usuario desconocido. Según el New York Times, ese usuario no es una cuenta de los abogados que participan en este caso. Se trataría de información de la que dispone el DOJ y el Comité de Ética de la Cámara y la cual no se había hecho pública.

De acuerdo con el reporte, la información pirateada también incluye el testimonio jurado de Dorworth y su esposa, así como el testimonio de Michael Fischer, extesorero de la campaña de Gaetz, que también habría asistido a las presuntas fiestas en la que se consumirían drogas.

El hacker aún no ha hecho pública ninguna de las informaciones obtenidas.