Sorpresa en el gabinete de Trump: el veterano y presentador de Fox News Pete Hegseth será secretario de Defensa

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 12 de noviembre, 2024

Donald Trump anunció a Pete Hegseth como su próximo secretario de Defensa. El presidente electo hizo el anuncio a través de un comunicado, en el que resaltó las cualidades de Hegseth para ocupar el puesto que actualmente ostenta Lloyd Austin. De 44 años, la elección de Trump es un autor, veterano de Irak y reconocido presentador de Fox News.

Hegseth es un outsider de la política sin experiencia en cargos públicos. Deberá llenar un lugar con un pasado un poco tormentoso durante la primera Administración Trump. El entonces presidente no terminó de la mejor manera con sus elecciones anteriores, entre otros Jim Mattis y Mark Esper.

"Me honra anunciar que he nominado a Pete Hegseth para formar parte de mi Gabinete como Secretario de Defensa. Pete ha pasado toda su vida como un guerrero de las tropas y del país. Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en America First", expresó Trump en un comunicado.

Hegseth, actual presentador de Fox & Friends, cuenta con una extensa carrera militar. Se unió el Ejército a principios de los 2000, luego de graduarse de la Universidad de Princeton, sirviendo primero en la Bahía de Guantánamo, donde fue líder de pelotón de infantería con la Guardia Nacional de Minnesota.

Posteriormente fue desplegado en Irak, recibiendo por su servicio la Medalla Estrella de Bronce, una condecoración otorgada a aquellos que se destacan por actos heroicos o servicio meritorio. Tras unos años de receso regresó al servicio y fue enviado a Afganistán. Posteriormente completó sus estudios con una maestría en la Universidad de Harvard.

Luego de una breve campaña al Senado en 2012, se desempeñó como director ejecutivo de Concerned Veterans for America. Se unió a Fox News como colaborador y desde entonces se convirtió en un rostro familiar para la audiencia conservadora en Estados Unidos.

Ya en los medios de comunicación, respaldó la agenda de la primera presidencia de Donald Trump, particularmente en lo relacionado con política exterior y defensa. Incluso fue considerado para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos en 2017, pero finalmente el puesto fue para David Shulkin.

Hegseth escribió un total de cuatro libros. Los dos últimos son 'Modern Heroes' y 'The War on Warriors', siendo este último el más vendido en "política militar" de Amazon.