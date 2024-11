El votante árabe le dio la espalda a Harris: derrota en Dearborn y Michigan

Publicado por Juan Peña Verificado por 13 de noviembre, 2024

Kamala Harris ha decepcionado a los votantes árabes y musulmanes del país. Por primera vez en más de 20 años, un candidato republicano, Donald Trump, ha logrado cifras por encima de su oponente. El caso de la ciudad de Dearborn, Detroit, la única de mayoría árabe del país, es un reflejo de este cambio inesperado en el voto de una minoría que en el relato de muchos no aprecia a Trump.

No hay encuestas a boca de urna que ofrezcan datos de rigor acerca del voto de musulmanes y árabes en estas elecciones de 2024. El Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR) sí que estima que que sólo el 20% de los votantes musulmanes apoyaron a Harris. Esta cifra contrasta con la estimación de entre el 65% y el 70% que votó por el presidente Joe Biden en 2020. Trump, en su lugar, ha subido hasta cerca del 22% entre estos votantes.

Harris, sin respaldo público en la región

El desenlace electoral de este segmento se podía vaticinar desde hace meses. La guerra en la Franja de Gaza se convirtió durante el último año en un quebradero de cabeza para la Administración Biden-Harris, atrapada entre la espada y la pared de un electorado que le pedía más contundencia para condenar a Hamás a la vez que también le consideraba culpable de las bajas palestinas en el conflicto.

No ya solo en las universidades progresistas del país se podía ver que Gaza sería la piedra en el zapato de Harris. El principal PAC que representa los intereses de los árabes estadounidenses no sólo se negó a dar su apoyo en las presidenciales, sino que instó a los suyos a no votar ni a Harris ni a Trump.

Abdullah Hammoud, alcalde de la ciudad de Dearborn, donde el 55% de la población sigue el islam, tampoco recibió a Harris durante su gira por el estado bisagra de Michigan.

En Michigan, Trump al menos cosechó algo más de éxito durante la campaña, lo que vaticinó su adelanto a Harris en el segmento árabe-musulmán de la población. En los últimos días de la campaña, Trump se aproximó al votante árabe del estado al prometer poner fin al conflicto en Gaza y a otras guerras en el extranjero, un mensaje que resonó entre muchos. En Hamtramck, cercana a Dearborn, el alcalde Amer Ghalib, de ascendencia yemení, le apoyó públicamente.

Candidatos alternativos, los otros vencederos

Aunque Donald Trump superó a Kamala Harris en los votos de la comunidad, tampoco obtuvo un resultado muy satisfactorio o superior al 50%. Sí fue el caso de la candidata independiente, Jill Stein.

Los llamados de los líderes comunitarios a no apoyar a ninguno de los dos candidatos principales surtió buen efecto entre los musulmanes. De acuerdo con los datos del CAIR, a nivel nacional, el 53,2% de los musulmanes votaron a Stein, con una participación del 86%. En Michigan, obtuvo un dato seis puntos mejor, con también una mayor participación.

Esta tendencia no se mantuvo en Dearborn. Allí, según datos extraoficiales recabados por Politico, Trump fue el más votado, con un 42%, mientras que Harris obtuvo un 36%, lo que supone un descenso de 33 puntos porcentuales respecto a cuando Biden ganó Dearborn en 2020. La candidata del Partido Verde, Jill Stein, obtuvo el 18%.

El resultado de Trump, que no logra superar al de Bush en sus primeras elecciones, se debió a un crecimiento en las zonas sur y este del municipio, donde se concentraría la mayor parte de la comunidad árabe-musulmana. De acuerdo con estos mismo datos extraoficiales, Harris obtuvo sólo el 13%, mientras que Trump consiguió el 51%.