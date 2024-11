Trump designa a Elise Stefanik como embajadora ante la ONU

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de noviembre, 2024

Tras arrasar en las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump empieza a dar forma a su Gobierno. Tras descartar a Nikki Haley o a Mike Pompeo y nombrar a Susie Wiles y a Tom Homan como jefe de gabinete y máximo responsable de las fronteras, respectivamente, Elise Stefanik será la embajadora ante Naciones Unidas (ONU) tras aceptar la propuesta del presidente electo.

"Me siento honrado de nominar a la presidenta Elise Stefanik para servir en mi Gabinete como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente de America First", aseguró Trump en declaraciones al New York Post.

Stefanik, quien actualmente representa al distrito 21 de Nueva York en el Congreso, también confirmó que se convertirá en la voz de Estados Unidos en la Asamblea de la ONU: "Me siento verdaderamente honrada de ganar la nominación del presidente Trump para servir en su gabinete como embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas". Sucederá a Linda Thomas-Greenfield en un cargo que, en su momento, también ejercieron otras caras conocidas como Haley.

Crítica con la ONU por su posición sobre el conflicto en Oriente Medio

Pese a no tener experiencia en el ámbito internacional, Stefanik sí que suele centrar sus esfuerzos en lo que sucede en el resto del mundo, como son las guerras. Y, concretamente, el que está produciéndose en estos momentos en Oriente Medio: un conflicto que el grupo terrorista Hamás inició con los atentados que perpetró contra Israel el 7 de Octubre.

La representante neoyorquina es muy crítica con la posición de la ONU en este conflicto y respecto al odio a los judíos que prevalece en muchos lugares del planeta. Tanto que llegó a solicitar que se examinase la financiación que da Estados Unidos al organismo por su papel en la guerra.

"El trabajo que tenemos por delante es inmenso, ya que vemos cómo el antisemitismo se dispara junto con cuatro años de liderazgo estadounidense catastróficamente débil que debilitó significativamente nuestra seguridad nacional y disminuyó nuestra posición a los ojos de aliados y adversarios", señaló la próxima embajadora ante la ONU.

En los últimos días, y más tras la victoria electoral de Trump, Stefanik ha hecho especial énfasis en hablar sobre el conflicto en Oriente Medio y en cómo reaccionará el nuevo Gobierno ante sus enemigos.

Tras la designación de Stefanik como nueva embajadora ante la ONU, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tendrá que convocar una elección especial para saber quién ocupará su asiento en la Cámara de Representantes. El candidato republicano será designado directamente por los presidentes del condado al que pertenece el escaño de Stefanik.