La campaña de Kamala Harris le pagó un millón de dólares a Oprah Winfrey

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 10 de noviembre, 2024

Kamala Harris hizo campaña con múltiples celebridades y recibió sus respaldos para intentar derrotar a Donald Trump. Taylor Swift, Jennifer Lopez y Robert Downey Jr., entre muchos otros, realizaron videos de apoyo y hasta estuvieron presentes en los rallies de la demócrata. Una de sus partidarias más fuertes era Oprah Winfrey, quien, de acuerdo a una investigación del Washington Examiner, cobró un millón de dólares de la campaña de Harris.

Harris superó constantemente a Trump en cuanto a recaudación de fondos, llegando incluso a recaudar 1.000 millones de dólares.

Según informó el citado medio, parte de ese dinero se destinó a pagarle a Winfrey luego de un town hall organizado en septiembre. En efecto, citan un pago de un millón de dólares a Harpo Productions, la empresa de Winfrey.

La popular presentadora también apareció junto a la candidata demócrata en Filadelfia, apenas días antes de las elecciones presidenciales. "No podemos quedarnos sentados. Si no nos presentamos mañana, es muy posible que no tengamos la oportunidad de volver a votar", expresó Winfrey en el evento.

El artículo también mencionó un importante gasto para la aparición en el podcast, 'Call Her Daddy' con Alex Cooper. En efecto, una fuente asegura que la campaña de Harris gastó "seis cifras" para construir un set de grabación.

Sin embargo, el destino de la inversión no parece estar del todo claro "La entrevista salió en octubre y, según se informa, fue filmada en una habitación de hotel en Washington, DC", añadieron desde el citado medio.

"El dinero no puede comprar ni el amor ni un buen candidato", le dijo al Washington Examiner Brad Todd, estratega político.

"La publicidad es una fuente de información bastante importante para los votantes indecisos. Sin duda importa, pero no es suficiente. No importa si el mensaje es erróneo y no se transmite de forma convincente. Lo que le faltó a su campaña fue un esfuerzo por romper con la impopular administración de la que ha formado parte", sumó.

La campaña contó también con diversos shows musicales en la recta final, incluyendo a artistas como Jon Bon Jovi, Christina Aguilera, Katy Perry y Lady Gaga, todos ellos en estados clave.