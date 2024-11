Mike Evans, asesor de Trump, dice que Israel debe eliminar a Hamás y Hezbolá “hasta el 20 de enero”

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 8 de noviembre, 2024

Mike Evans, un asesor del presidente electo Donald Trump sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel, reveló en entrevista con el portal de noticias israelí Ynet cómo sería el plan del republicano para el Medio Oriente.

Evans manifestó que “Donald Trump quisiera que Israel termine el trabajo de ahora al 20 de enero”, cuando el republicano asuma la presidencia de Estados Unidos, “eliminando a los dos proxies de Irán (Hezbolá, en el Líbano y Hamás, en la Franja de Gaza), y finalizando la guerra”.

El asesor añadió que seguramente Trump quiere que “Israel se ocupe de Irán para entonces”. Si bien reconoció que el Estado judío no puede atacar los centros nucleares del régimen de los ayatolás, ya que se encuentran bajo tierra, “puede afectar las instalaciones de petróleo y llevar a Irán a la bancarrota”.

Este colapso económico de Irán, remarcó Evans, “significaría que no habría dinero para Hezbollah en el Líbano, ni para Hamás en Gaza, ni para que Irán construya misiles balísticos. Esa es la respuesta”. Y añadió: "Los sunitas estarían contentos: desprecian a los iraníes y no se unirán a ellos si Israel los lleva a la bancarrota".

Respecto de por qué Israel debe terminar su trabajo en la guerra hasta el 20 de enero, Evans opinó que "la ventana está abierta solo hasta entonces. Esto causaría ondas económicas que afectarían la economía global; no se puede hacer esto después de la toma de posesión de Trump. Después de eso, el plan de Trump será construir, construir, construir”.

“Creo que el próximo año traerá paz entre Israel y Arabia Saudita, y eso incluye a todo el mundo sunita. Será la edad de oro para los Acuerdos de Abraham", agregó, en referencia a los tratados de normalización de las relaciones firmados por el Estado judío con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán en 2020.

El plan para Gaza



En cuanto a la Franja de Gaza, Evans indicó que es un asunto que “no se puede resolver con una solución de dos estados, sino solo con un plan por etapas: comenzando por secar el pantano de terrorismo, eliminando a los asesinos y reeducando en contra del odio hacia los judíos”. Si bien reconoció que esto tomará mucho tiempo, afirmó que “Trump es un constructor, y [Jared] Kushner (yerno y exasesor del presidente electo) ha preparado mucho material para esto".

Críticas a la Administración Biden-Harris



"Para Trump, Israel es el bien y sus enemigos son el mal”, sostuvo el asesor, quien dijo que a diferencia del republicano, la Administración Biden-Harris veía a los enemigos del Estado judío “como víctimas” y a Israel “como agresor”. Y añadió que el Gobierno norteamericano “intentó repetidamente hacer concesiones y compromisos. Trump no tolerará nada de eso".

"Biden intentó sabotear todo lo que Israel ha hecho desde el 7 de Octubre. Los medios estadounidenses presentaron a Hamás como una víctima y a Israel como agresor. A pesar de esto, sus soldados increíbles actuaron con valentía e hicieron lo correcto”, sentenció Evans. Y agregó: “Biden es un pato cojo; ya le ha cedido la presidencia a Harris, por quien nadie votó".

¿Podría haber fricciones entre Trump y el primer ministro israelí Benjamín ‘Bibi’ Netanyahu?



Evans afirmó en la entrevista que Trump nunca tuvo ningún problema con el Gobierno israelí. “No hubo ningún presidente que haya hecho tanto por Israel”, manifestó. Y remarcó que el republicano “no derramará una lágrima por la eliminación de terroristas que quieren matar judíos. Hay una persona que ciertamente puede influir en la presidencia de Trump, y ese es ‘Bibi’ Netanyahu, debido a la guerra. Mientras Biden quería detenerla, ‘Bibi’ se mantuvo firme y actuó. Trump sabe que ‘Bibi’ fue un gran aliado".

¿Trump permitirá que Israel se anexione sus asentamientos en la Ribera Occidental?



Respecto de la posibilidad de que Israel se anexione sus asentamientos que se encuentran en la Ribera Occidental, sostuvo que esa medida está basada en la solución de dos estados, algo que Trump no considera como una opción en este momento. “Creo que ‘Bibi’ estará tan contento con que los sauditas alcancen la paz con Israel y terminen las guerras, que no será necesario anexar. Trump no presionará a Israel por tierra. La verdadera preocupación de Israel debe centrarse en Teherán”. Y concluyó que la entrega de territorio a cambio de paz ya no es un tema de gran importancia.