Gustavo Perednik: “La Administración Trump acercará a Israel a la victoria”

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 7 de noviembre, 2024

En declaraciones para VOZ, el reconocido escritor argentino-israelí Gustavo Perednik se refirió a cómo influirá la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos en la guerra de Israel contra el terrorismo en Medio Oriente.

De acuerdo con Perednik, “si Trump hubiera sido presidente, la guerra no habría comenzado”. El escritor remarcó que bajo la Administración Biden-Harris, “los Estados Unidos bajaron la guardia, se debilitaron, transmitieron un mensaje de debilidad, descongelaron los fondos de Irán, es decir, buscaron el apaciguamiento, que siempre es parte de la ideología del Partido Demócrata: no enfrentar a las fuerzas del mal, sino tratar de sumarse a ellas para crear una especie de equilibrio, fantasioso, pero equilibrio al fin”.

Perednik, que reside en Israel, aseguró que tras la victoria de Trump, Estados Unidos abandonará esa imagen de debilidad y “va a proyectar una imagen de fortaleza que de por sí debilita a nuestros enemigos”.

El escritor subrayó que “Israel se va a sentir mucho más libre para poder actuar contra Irán, como así también contra Hezbolá y Hamás, que son de algún modo los tentáculos de Irán, y no sentirá la presión constante de [Antony] Blinken”, el secretario de Estado estadounidense que amenazó con realizar un embargo de armas a Israel.

“Cada paso que daba Israel en esta guerra era precedido por una serie de amenazas o advertencias del Gobierno norteamericano, eso ya no va a ocurrir y va a cambiar completamente la maniobrabilidad del ejército de Israel”, aseveró Perednik.

“La Administración Trump acercará a Israel a la victoria”, lo cual, señaló, “es indispensable en esta guerra”, sostuvo.

Respecto del apoyo de Trump a los israelíes durante su mandato, Perednik señaló que el republicano fue “el campeón de la causa de Israel, como ningún otro presidente norteamericano”.

¿Habrá una ‘venganza’ contra Netanyahu de la Administración Biden-Harris?



Si bien Jerusalén teme una venganza de la Administración Biden-Harris hacia el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu hasta el próximo 20 de enero, cuando asuma Trump, el escritor sostuvo que es muy poco probable que suceda porque el mandatario israelí nunca apoyó públicamente a los republicanos o a los demócratas y siempre buscó el respaldo bipartidista.

No obstante, Perednik aclaró que la Administración Biden-Harris seguramente “quiera dejar un sello”. Aunque no cree que sea como el que dejó Barack Obama en diciembre de 2016, días antes de la asunción de Trump, cuando el entonces presidente estadounidense se abstuvo de usar el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y no bloqueó una resolución contra los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, lo cual, indicó el escritor, “despoja a Israel de sus derechos históricos”.

Perednik señaló que es más probable que, antes de abandonar el poder, la Administración Biden-Harris intente “apropiarse de la victoria en la guerra”, por lo que si Israel lanza una ofensiva contra las instalaciones nucleares de Irán, el Gobierno estadounidense “podrá atribuírsela como un éxito propio, lo cual sería positivo porque aceleraría los pasos hacia la victoria”.

No obstante, el intelectual aclaró que el accionar de la Administración Biden-Harris dependerá de lo que suceda en la guerra.

“El Partido Demócrata requiere de una depuración”



Respecto de las elecciones en Estados Unidos, Perednik manifestó que “han mostrado a las claras que el Partido Demócrata requiere de una depuración urgente” debido a que “el movimiento woke se apoderó de esta facción política y dictó una agenda tan extremista que asustó a una buena parte de su electorado”, una agenda que Perednik calificó de antiestadounidense.

Los motivos que llevaron a Netanyahu a destituir a su ministro de Defensa Yoav Gallant



En cuanto a la destitución del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, el escritor explicó que “era una necesidad de hace mucho tiempo”. Y añadió que si bien Gallant en un principio respetaba las decisiones del Gobierno en medio de la guerra, “en los últimos meses se separó de aquella línea y empezó a criticar públicamente al Gobierno y las decisiones del gabinete militar, que contradecían su propia visión mucho más cautelosa”.

Perednik remarcó además que Gallant “permitía que se filtrara información, lo cual era muy peligroso para la seguridad de Israel”. Y señaló que además “se opuso a la incursión en Rafah (Franja de Gaza), a la eliminación de [Hassan] Nasrallah (el líder de Hezbolá asesinado en septiembre pasado por Israel) y muchas otras cosas”.

“La abrumadora mayoría de los israelíes no quería que Gallant estuviera en el Gobierno”, subrayó. Y agregó que el exministro de Defensa era un político que “peleaba por su propio poder” dentro de la cúpula de las autoridades del país.