Las enmiendas sobre el aborto y la marihuana fracasan en Florida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 5 de noviembre, 2024

Los votantes de Florida le dijeron “no” a las enmiendas para extender el plazo del aborto y legalizar la marihuana recreativa en la última gran victoria conservadora en el Sunshine State.

“Con las urnas ya cerradas en Florida: la Enmienda 3 ha fracasado. La Enmienda 4 ha fracasado”, publicó el gobernador Ron DeSantis en X, reclamando el triunfo conservador.

Ambas enmiendas fracasaron porque no alcanzaron la aprobación del 60% de los votantes de Florida.

La Enmienda 3 habría legalizado la marihuana recreativa, cuyo estatus es cada vez más legal en varios estados de todo el país. En cuanto al aborto, el gobernador DeSantis promulgó el año pasado la ‘Ley de Protección del Latido del Corazón’, una legislación que prohibió la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. La Enmienda 4, conocida como ‘la Iniciativa por el Derecho al Aborto’, pretendía anular la prohibición, pero también se quedó en el intento.

El fracaso de las enmiendas se produce después del arrollador triunfo del presidente Donald Trump y del Partido Republicano en Florida, que ya es todo un bastión conservador.

Además de DeSantis, los activistas provida de todo el país celebraron el rechazo de la Enmienda 4 por todo lo alto.

“La desaparición de la Enmienda 4 proaborto es una victoria trascendental para la vida en Florida y para todo nuestro país”, dijo la presidente de la SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser. “Gracias al gobernador Ron DeSantis, cuando nos despertemos mañana, los bebés con corazones que laten seguirán estando protegidos en el estado libre de Florida”.

“March for Life aplaude al pueblo de Florida por ver a través de un ataque de mentiras bien financiadas y rechazar la radical y destructiva Enmienda 4. Cuando los votantes conocen la verdad sobre las enmiendas peligrosas y de gran alcance sobre el aborto que aparecen en sus boletas electorales, las rechazan de todo corazón. Estamos agradecidos al gobernador DeSantis por permanecer valientemente firme en su apoyo a los más vulnerables, incluyendo el uso de sus recursos y plataforma para combatir eficazmente la avalancha de desinformación de los partidarios de la Enmienda 4, cuya ventaja de gasto masivo no fue suficiente para conseguir que esta propuesta engañosa y peligrosa cruzara la línea de meta”, dijo Jeanne Mancini, la presidente de March for Life, en una declaración tras el rechazo de la enmienda.