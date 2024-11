Publicado por Williams Perdomo Verificado por 4 de noviembre, 2024

Este martes se celebran las elecciones presidenciales en el país. Los candidatos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, buscan llegar a la Casa Blanca. También se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 curules del Senado.

A pesar de que casi 80 millones de personas ya han ejercido su derecho al voto, la mayor afluencia de votantes será este 5 de noviembre. En este artículo encontrará los horarios de votación, requisitos de identificación y consejos útiles para las elecciones del 5 de noviembre.

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?



Para participar en estas elecciones se debe tener la ciudadanía estadounidense por nacimiento o naturalización. Las personas que no tienen la ciudadanía estadounidense no son elegibles para votar ni deben registrarse. Los residentes permanentes legales (tienen la tarjeta verde o 'Green card') tampoco son elegibles para votar en las elecciones presidenciales.

"Es considerado un crimen, si usted no es ciudadano estadounidense, y se inscribe para votar o de hecho vota en las elecciones federales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración podría negar la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas que voten o se registren para votar, y que no son ciudadanas de Estados Unidos", explica la página oficial del Gobierno.

¿Cómo saber si estoy registrado para votar?

Visite el sitio web "Can I vote", seleccione su estado en el menú "Select Your State" para encontrar su oficina estatal electoral y revise su registro para votar. Allí también podrá verificar su centro de votación y avisar si necesita asistencia por discapacidad.

Si el votante tiene alguna discapacidad, por ley tiene derecho a disponer de material electoral accesible, como por ejemplo, boletas de letra grande o formatos de audio. También tiene derecho a contar con equipo de votación accesible y a un lugar de votación accesible.

Si el inglés no es su idioma principal y quiere votar en otro idioma, también puede pedir ayuda notificándolo a su oficina electoral local o estatal.

"No puede votar en ningún otro centro de votación. Su lugar de votación es asignado por su oficina electoral estatal o local y es donde usted debe votar", resalta la página oficial del Gobierno.

¿Hasta cuándo me puedo registrar?

No existe un plazo nacional de registro de votantes. En algunos estados, el último día para registrarse es 30 días antes del día de las elecciones. En otros estados, usted puede registrarse el mismo día de las elecciones. Para no encontrar sorpresas, deberá consultar cuáles son las condiciones en su estado. Aquí puede consultar los plazos de todos los estados.

De hecho, los estudiantes universitarios tienen la opción de registrarse en su ciudad de residencia o en la ciudad donde estudia, dependiendo de los requisitos de su estado. Si tiene problemas para movilizarse también puede preguntar a su oficina electoral sobre las opciones para desplazarse gratuitamente a su lugar de votación con la ayuda de grupos locales o de un servicio de transporte compartido, según explicó el Gobierno.

Documentos de identidad necesarios para votar



Cada estado establece sus propias normas sobre qué tipo de identificación se puede utilizar para votar. Sin embargo, la mayoría de ellos requiere una identificación para votar en persona.

Algunos estados pueden pedirle que muestre un documento de identidad con fotografía, como la licencia de conducir, la identificación estatal o el pasaporte estadounidense. Otros estados aceptan otras formas de identificación, como la tarjeta del registro electoral, un certificado de nacimiento o la tarjeta del Seguro Social. Aquí puede ver el documento de identidad exigido por cada estado para votar.

¿Cómo se vota presencialmente?

Usted vota marcando sus opciones en una boleta de papel o utilizando un dispositivo electrónico, según el estado.

Voto en ausencia y voto por correo



Usted podrá solicitar y enviar su boleta de voto en ausencia antes de la fecha límite establecida principalmente para aquellos que no están en el país. Si los votantes no pueden o no quieren votar en persona el mismo día de las elecciones, en algunos estados también se permite votar por correo o votar en ausencia.

Puede conocer ese plazo máximo en la página del Gobierno. Verifique si la fecha límite se refiere al día en que su boleta debe ser sellada por la oficina de correo o al día en que debe ser recibida por la oficina electoral.

¿Cuál es el horario de votación?

La mayoría de los centros de votación estará habilitada a partir de las 6 am, 7 am y 8 am y hasta las 7-9 pm, dependiendo del estado. Aquí puede consultar los horarios de cada estado:

¿Qué puedo hacer si tengo un problema el día de la votación?

Si usted tiene algún problema para ejercer su derecho al voto, debe comunicarse con la oficina electoral de su estado. Aquí encontrará el número de contacto por cada estado.