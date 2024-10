Steve Bannon retoma el micrófono con fuerza: "Nancy Pelosi me envió a una prisión federal como preso político"

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 30 de octubre, 2024

"Aquí está su anfitrión, Steve Bannon". El comentarista conservador volvió a presentar su programa online Bannon`s War Room horas después de ser liberado de la prisión federal de baja seguridad en Danbury, Connecticut, donde cumplió cuatro meses por desacato al Congreso.

"Nancy Pelosi me envió a una prisión federal como preso político", dijo sin rodeos el exasesor de Trump desde sus estudios de Nueva York. ¿Para qué?: "Menguar el poder de este show e intentar romperme". Y le dirigió un mensaje a la exspeaker de la Cámara de Representantes: "Este espacio nunca ha sido más poderoso... vamos a dar un golpe de gracia a su locura progresista el 5 de noviembre".

Bannon agradeció a su equipo por continuar la programación durante su ausencia, y aseguró que "era su turno de dar un paso al frente". Justo "a seis días y un despertar del día político más importante de la historia del país".

Los demócratas, 'aferrados al poder'

Mostró haber seguido a pies puntillas las elecciones desde detrás de las rejas, tocando temas como el mitin en Madison Square Garden, la campaña de Elon Musk y los problemas de Kamala Harris con los votantes negros e hispanos. Sobre eso último, aseveró:

"Puedo decir siendo un preso político en una prisión federal que los jóvenes de este país que son afroamericanos e hispanos detestan, detestan, a Kamala Harris. Tenemos la oportunidad de dejar atrás la raza el 5 de noviembre".

Tras asegurar que los demócratas y progresistas "no tienen intención de renunciar al poder", aseguró que era necesario, primero, "aplastarlos en las urnas", desarrollando la idea de una victoria demasiado holgada para que ocurra un fraude. Luego llamó a proteger el voto respaldando los esfuerzos legales para evitar atrasos o deslegitimaciones.

Pidió, asimismo, no relajarse porque las últimas encuestas muestran un panorama positivo para Trump.

"La política se ha vuelto un deporte sangriento"

"Estoy un poco oxidado, no he hecho esto en cuatro meses", bromeó Bannon, que, sin embargo, se mostró relajado y enérgico: dialogó con invitados como el comentarista Gavin M. Wax, la doctora Naomi Wolf y el autor Eric Metaxas, presentó el libro Rebels, Rogues, and Outlaws: A Pictorial History of WarRoom, interrumpió la programación para transmitir en directo un panel del presidenciable republicano.

Asimismo, describió el actual escenario político como "un deporte sangriento". En esa línea, desacreditó a los demócratas y periodistas que llamaron "fascistas" a los trumpistas -y a su propia audiencia, "lo están llamando fascista a usted"- y apuntó contra los periodistas que participaron en su primera conferencia de prensa, previa al programa: "La hostilidad era una presencia física [en la sala de prensa], una presencia material."