El misterio de la fe de Kamala Harris

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 26 de octubre, 2024

La fe de Kamala Harris es un misterio. La actual candidata demócrata se ha negado a aclarar reiteradamente cuáles son sus creencias religiosas. La vicepresidente es -supuestamente- de fe bautista, está casada con un judío, se inspira en el legado del reverendo Martin Luther King Jr. y está influenciada por las tradiciones religiosas de India, el país de origen de su madre.

Kamala Harris ha explicado que creció asistiendo tanto a una iglesia, la Twenty-Third Avenue Church of God en Oakland, como a un templo hindú, cuyo nombre no ha sido revelado. Aunque la vicepresidente ha mantenido sus vínculos con la iglesia bautista, rara vez hace referencia a la Biblia o habla de sus creencias. Además, tampoco frecuenta los servicios religiosos.

De hecho, cuando Harris se casó, su boda fue una fiesta de religiones en la que se mezclaron tradiciones judías e hindúes. Medios locales reseñaron que, siguiendo las costumbres de la novia, se puso una guirnalda de flores alrededor del cuello del novio. Mientras que, de acuerdo con la fe de Doug Emhoff, la ceremonia finalizó con la rotura de una copa.

Su posición religiosa es tan blandengue que medios como The New York Times le han enviado una serie de preguntas detalladas sobre la fe y la vida espiritual de la candidata. Siguen esperando respuesta.

A pesar de que el reverendo Amos Brown, cercano a la candidata demócrata y al que llamó cuando decidió ser candidata para que orara por ella, asegura que Harris es una seguidora de Jesús de Nazaret, Harris es la vicepresidente de la Administración que más ha perseguido a los creyentes, en palabras del senador J.D. Vance.

Recientemente Harris fue noticia después de que la demócrata atacara al cristianismo. Durante un mitin en la Universidad de Wisconsin, se burló de un grupo de jóvenes que gritó: "Jesús es rey".

En contraste con la posición de Harris, el expresidente Donald Trump ha insistido en resaltar su fe durante toda la campaña electoral. Además, al conocer los comentarios de Harris durante el mitin, Trump envió un mensaje de apoyo a los cristianos.

“Si bien Kamala Harris dijo que las personas que creen en Jesús no pertenecen a sus manifestaciones, en nuestro movimiento, amamos a los cristianos, damos la bienvenida a los creyentes y abrazamos a los seguidores de Jesús”, escribió Trump en Instagram.

Harris ha sido miembro de la iglesia de Brown, una congregación establecida antes de la Guerra Civil donde Martin Luther King Jr. predicó, durante al menos 20 años. Sin embargo, la primera vez que Brown y Harris conversaron fue por razones políticas, no espirituales.

“Willie Brown, el alcalde de San Francisco en ese momento, le presentó al pastor y activista de los derechos civiles y luego asesoró al pastor en su campaña para un puesto en la junta de supervisores de la ciudad en la década de 1990. Ganó”, resaltó The New York Times.

En medio de las críticas por no tener una posición religiosa clara, la vicepresidente asegura que su fe es un verbo. En sus memorias, The Truths We Hold, publicadas en 2019, escribió: “Creo que debemos vivir nuestra fe y demostrarla en acción”.

Entre tanto, otros líderes religiosos insisten en que debería ser más explícita en la campaña sobre sus valores cristianos.

“Creo que ella necesita seguir hablando de su fe, para que el mundo sepa que es una cristiana orgullosa y que es una mujer que es una guerrera de oración profunda”, dijo el reverendo Dr. Kevin Johnson, pastor principal de la Iglesia Bautista Abisinia en Harlem.

Johnson conoció a Kamala Harris hace años en Pensilvania.

Mientras, las últimas encuestas publicadas revelan que la mayoría de los cristianos -católicos, evangélicos y protestantes no evangélicos- prefiere a Donald Trump. Entre los judíos, que siguen apostando por los demócratas, crece no obstante el descontento por la postura de hacia Israel de su candidata, lo que podría dar al aspirante republicano un número récord de papeletas con su nombre entre los miembros de esta comunidad.

En medio de estos datos, Harris intenta recuperar terreno entre los creyentes y de la comunidad negra. La semana pasada la culminó asistiendo a dos iglesias en el área de Atlanta. Además, en un foro abierto de CNN, habló de su fe y dijo que reza "todos los días, a veces dos veces al día".

“Sabes, vives tu fe. Y la manera en que uno debe hacerlo es que su trabajo y el trabajo de su vida deben ser pensar en cómo puede servir de alguna manera, elevando a otras personas”, aseguró Harris.