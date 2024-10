Biden quiere encerrar "políticamente" a Trump

Joe Biden, en New Hampshire AFP .

Durante un acto en la sede del Partido Demócrata de New Hampshire -ubicada en la capital del estado, Concord- Joe Biden atacó a Donald Trump, asegurando que hay que "encerrarlo políticamente" al considerarlo como una amenaza para el país.

"Nuestra democracia está en juego. Piénsenlo. Piensen en lo que sucedería si Donald Trump ganara estas elecciones. Sé que esto suena extraño. Parece que si hubiera dicho esto hace cinco años, me habrían encerrado. Tenemos que encerrarlo", dijo Biden con un tono tranquilo, matizando que hay que encerrarlo "políticamente", como si se arrepintiese de las primeras palabras que pronunció.

No es la primera vez que el presidente hace una referencia de este estilo hacia su predecesor -y, quizás, sucesor-. En 2022, antes de que Trump anunciase que se presentaba a las primarias del Partido Republicano, Biden dijo: "Sólo tenemos que demostrar que no tomará el poder, si se presenta, asegurándonos de que, bajo los legítimos esfuerzos de nuestra Constitución, no vuelva a ser el próximo presidente".

Los demócratas encierran 'judicialmente' a Trump La Administración Biden-Harris y el Partido Demócrata nunca se han escondido a la hora de querer ver al candidato republicano 'encerrado', es decir, entre rejas.

​Son múltiples los frentes judiciales que se le han abierto a Trump desde que dejó la presidencia hace casi cuatro años: el caso de Stormy Daniels y el de E. Jean Carroll, su supuesta participación en los altercados producidos en el Capitolio en 2021, los papeles de Mar-a-Lago, ...

​Todas estas causas están siendo dirigidas por afines o miembros del Partido Demócrata. O designados por ellos, como son los ejemplos del fiscal general Jack Smith -nombrado por el fiscal general, Merrick Garland- o la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

La campaña de Trump: Harris tiene que "condenar" estas palabras

En julio, Biden anunció que abandonaba sus aspiraciones y no continuaría en la carrera por la Casa Blanca. Kamala Harris recogió el testigo del presidente, quien no dudó en apoyar a la que ha sido su compañera de fórmula durante cuatro años. Desde entonces, son contadas las ocasiones en las que Biden ha aparecido en público para hacer campaña por la vicepresidente.

Respecto a estos últimos ataques, el equipo de campaña de Trump se ha dirigido directamente a Kamala para que "condene este vergonzoso comentario".

"Joe Biden acaba de admitir la verdad: el plan de él y Kamala todo el tiempo ha sido perseguir políticamente a su oponente, el presidente Trump, porque no pueden vencerlo limpiamente. La Administración Harris-Biden es la verdadera amenaza para la democracia. ¡Pedimos a Kamala Harris que condene el vergonzoso comentario de Joe Biden!", escribió la secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

También reaccionó Stephen Miller, asesor de Trump, quien pidió la renuncia del tándem Biden-Harris: "Y ahí está. Una admisión pública de lo que todos sabíamos: cada parte de la guerra legal del régimen tiránico comunista contra el presidente Trump fue dirigida por el Partido Demócrata Gobernante. Biden y Kamala deben dimitir".