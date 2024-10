Los senadores demócratas del ‘muro azul’ se alejan de Kamala Harris

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 22 de octubre, 2024

Los senadores demócratas de los estados que conforman el ‘muro azul’ se alejan de Kamala Harris durante la contienda electoral. Se trata de un intento de ganarse a algunos de los votantes del expresidente Donald Trump para conservar sus escaños.

“Y los candidatos demócratas en esos estados han sido cuidadosos a la hora de criticar a Trump durante los debates de alto riesgo. Se han centrado en las políticas y en sus propios antecedentes sin lanzar muchos ataques —o ninguno— contra el candidato republicano”, explicó The Hill que hizo un repaso del giro que han tenido los demócratas de estos estados en sus posiciones políticas.

Hay casos como el del senador demócrata Bob Casey de Pensilvania que incluso ha apoyado las políticas arancelarias de Trump.

De hecho, Casey fue un paso más allá y su campaña lanzó un anuncio la semana pasada que lo describe como independiente y resalta cómo se opuso a la Administración Biden-Harris para proteger el fracking y se puso del lado de Trump para poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entre tanto, la senadora demócrata Tammy Baldwin de Wisconsin no mencionó ni a Joe Biden ni a Kamala Harris durante su única aparición en el debate del viernes. Por el contrario, hizo referencia al presidente Trump mientras su contrincante republicano, Eric Hovde, intentó vincularla con el Gobierno demócrata.

Además, Baldwin presentó hace nueve meses un anuncio que resaltaba su proyecto de ley firmado por Donald Trump para exigir que los proyectos de infraestructura nacional utilicen acero estadounidense y no chino.

“Tammy Baldwin logró que el presidente Trump firmara su proyecto de ley Made in America, y luego logró que el presidente Biden lo hiciera permanente”, decía el video.

Por su parte, el Comité Senatorial Nacional Republicano (NRSC) criticó que Casey y Baldwin intenten acercarse a Trump después de tener diferencias con él repetidamente en Washington.

“Todos estos senadores demócratas votaron a favor de destituir al presidente Trump dos veces, por lo que es sorprendente que ahora estén publicando anuncios elogiando su trabajo como presidente. Dejando a un lado la hipocresía, este es el tipo de anuncios que se publican si se piensa que el candidato a presidente va a perder”, dijo el director de comunicaciones del NRSC, Mike Berg.

En Michigan, la candidata demócrata al Senado Elissa Slotkin ha llegado a dar discursos en los que se le podría confundir con una republicana. Además, advirtió a los donantes en una videollamada a principios de este mes que no está muy cómoda con la posición de Kamala Harris frente a Donald Trump en el estado.

"No me siento muy bien en este momento con respecto a la situación actual de Kamala en un lugar como Michigan. La tenemos por debajo de la media en nuestras encuestas", dijo Slotkin a sus seguidores en un video revelado por The Hill.

La posición de los senadores demócratas se conoce al mismo tiempo en que el equipo de Kamala Harris ha expresado su temor de que Trump gane en Michigan o Wisconsin.

De acuerdo con las estimaciones, el hecho de que Kamala Harris pierda Wisconsin o Michigan significaría que incluso si gana Pensilvania no alcanzaría los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca sin ganar otro estado en disputa o posiblemente dos.

“Se ha pensado que tal vez Michigan o Wisconsin se queden atrás”, dijo a NBC News un alto funcionario de la campaña de Harris, quien enfatizó que la mayor preocupación es Michigan.

Además, otras cuatro fuentes también plantearon preocupación por Carolina del Norte. A pesar de que los demócratas mantienen una fuerte organización y liderazgo en ese estado, el equipo de Harris es mucho menos optimista sobre la victoria, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

“De los siete [estados], ese parece estar desvaneciéndose un poco”, dijo el funcionario de la campaña de Harris sobre Carolina del Norte.