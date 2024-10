Nathan Wade se habría reunido con funcionarios de la Administración Biden durante la investigación de Trump en Georgia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 21 de octubre, 2024

El exfiscal especial del condado de Fulton, Nathan Wade, quien estaba inmerso en el caso del expresidente Donald Trump en Georgia, presuntamente se reunió con funcionarios de la Administración Biden al menos en dos ocasiones durante la controvertida investigación de la fiscal de distrito Fani Willis sobre Trump, de acuerdo con una transcripción recientemente publicada.

Wade fue entrevistado por más de cuatro horas por los funcionarios del Comité Judicial de la Cámara la semana pasada, en el marco de la investigación del presidente de la comisión Jim Jordan (R-OH) sobre los procesamientos contra Trump.

De acuerdo con la transcripción, el exfiscal Wade no reveló detalles de las presuntas reuniones con los funcionarios de la Casa Blanca, pero sí reconoció la existencia de facturas y otros registros que sugerían que se llevaron a cabo conversaciones.

La transcripción revela que los funcionarios abordaron a Wade sobre una línea de factura que indicaba "viaje a Atenas; reunión con el abogado de la Casa Blanca, 23 de mayo de 2022".

"Entonces, si dice conferencia con el abogado de la Casa Blanca, ¿eso significaría que hubo una reunión con el abogado de la Casa Blanca?", preguntaron los investigadores al exfiscal.

Wade afirmó que el punto y coma escrito luego del “viaje a Atenas” significaba un asunto separado y distinto al posterior.

Luego, el investigador insistió: "Entonces, si usted facturó una reunión con el abogado de la Casa Blanca, ¿eso habría ocurrido?"

Wade cuestionó: "Si facturé una reunión con el abogado de la Casa Blanca, este documento no dice que esa reunión con el abogado de la Casa Blanca ocurrió en Atenas. Eso no es lo que dice".

Finalmente, cuando el investigador insistió nuevamente sobre si la referencia al abogado de la Casa Blanca significaba que existió, en efecto, una reunión, Wade respondió que “sí”.

El exfiscal afirmó más tarde que no recordaba ningunó detalle de la reunión que, según la transcripción, estaba pautada por un registro que decía: "Entrevista con D.C./Casa Blanca, 18 de noviembre de 2022. Ocho horas a $250. Costo $2,000".

A pesar de los registros, Wade afirmó que no recordaba nada de las presuntas reuniones, como los funcionarios involucrados o los temas que se abordaron durante la misma.

Sin embargo, Andrew Evans, el abogado de Wade, dio a Fox News Digital una pista sobre lo que su cliente cree que pudo suceder:

"Wade también señaló que si se reunió con empleados actuales de la Casa Blanca, habría sido porque los fiscales querían entrevistar a personas como el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. El caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de United States ex rel. Touhy v. Ragen, 340 U.S. 462 (1951), requiere que los fiscales consulten con funcionarios del gobierno antes de entrevistar a empleados federales actuales o anteriores".

Wade, quien fue incluido en la investigación del condado de Fulton como fiscal especial, se vio obligado a abandonar el caso en marzo luego de que se revelara que mantuvo un romance con su jefa, la fiscal de distrito Willis.

El interrogatorio contra Wade se produce luego de que el representante Jordan buscara una reunión del comité con el exfiscal durante meses, luego de que Wade y Willis fueran acusados de beneficiarse de la investigación durante su relación.

Ambos círculos han negado vehementemente las afirmaciones afirmando que su relación no guardaba relación con el caso.

Las dos partes también acusaron a los republicanos de intentar interferir injustamente en la investigación del condado de Fulton contra el expresidente Trump, quien hoy es el favorito para ganar las elecciones presidenciales 2024 por un margen estrecho.