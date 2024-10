Un nuevo libro revela que Mitch McConnell respaldó el caso de Jack Smith contra Trump por el 6 de Enero

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 20 de octubre, 2024

El periodista Michael Tackett publicará próximamente una biografía de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. Si bien el libro todavía no está a la venta, fueron trascendiendo algunas de las afirmaciones que realizó el histórico senador en las entrevistas para 'The Price of Power'. De acuerdo con una de las últimas filtraciones, McConnell respaldó inicialmente el caso del fiscal Jack Smith contra Donald Trump por el 6 de Enero.

El senador de Kentucky fue uno de los republicanos más críticos contra el expresidente después de lo que ocurrió en el Capitolio. "No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día", expresó en febrero del 2021.

"Las personas que asaltaron este edificio creían que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente y tener esa creencia era una consecuencia previsible del creciente crescendo de declaraciones falsas, teorías conspirativas e hipérboles temerarias que el derrotado presidente seguía gritando en el megáfono más grande del planeta Tierra", sumó en su momento.

Casi cuatro años después, la biografía de Tackett promete echar luz sobre los pensamientos de McConnell sobre Trump, actual nominado republicano.

"Desde el principio, McConnell pensó que los cargos presentados por los fiscales federales contra Trump tenían mérito", escribió el periodista en el libro que será publicado el próximo 29 de octubre. También afirmó que el senador le dijo que no había duda "de quién lo inspiró" y "sólo espero que tenga que pagar un precio por ello", haciendo referencia al 6 de Enero.

Se espera que el libro incluso revele los conflictos internos de McConnell a la hora de votar en el segundo impeachment contra Trump, el cual obtuvo 57 votos en el Senado, siete de ellos por parte de republicanos entre los que no estuvo el todavía líder de la mayoría.

"No tengo ningún conflicto sobre si lo que hizo el presidente es un delito impepinable. Creo que lo es", dijo McConnell en diálogo con Tackett.