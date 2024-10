El detenido del mitin de Trump en Coachella demanda al sheriff que lo acusó de intento de magnicidio

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 17 de octubre, 2024

El detenido por posesión de armas fuera del mitin de Donald Trump en Coachella demandó por difamación al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.

Vem Miller, de 49 años, fue arrestado el sábado en las proximidades de un evento de campaña republicano. Dentro de su vehículo se descubrieron dos armas de fuego y munición, por lo que recibió cargo por posesión ilegal de armas. También hay versiones que sostienen que habría mostrado una credencial adulterada para intentar ingresar al perímetro, aunque otras afirman que era un pase especial.

Bianco anunció entonces que su equipo "probablemente" había detenido el tercer intento de asesinato de Trump. Miller negó las acusaciones, asegurando que apoya al republicano y que es "la última persona que causaría violencia y daño a alguien".

El martes, Miller dio un paso más: demandó al sheriff por difamación, señalando sus acusaciones de absurdas. "Bianco, de forma intencionada, maliciosa y con un flagrante desprecio por la verdad, quiso crear una narrativa para ser visto como un sheriff 'heroico' que salvó al candidato presidencial Trump de un tercer intento de asesinato", se puede leer en la demanda en palabras recogidas por el LA Times.

Miller fue fichado y liberado tras pagar una fianza de 5.000 dólares. La investigación por la tentativa de magnicidio quedó en manos de las autoridades federales.

En una reciente entrevista con The New York Post aseguró temer por su vida. Motivo por el cual, dijo, se encuentra escondido: "Es tan fácil matar a alguien o hacer daño a alguien que conoces, y esa persona puede pensar que es un héroe en el momento, sólo por la ignorancia de no conocer los hechos". "Así que tengo que reevaluar todo en adelante y mirarlo con nuevos lentes".