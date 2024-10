Ron DeSantis y Joe Biden desmontan las mentiras de Kamala Harris sobre la gestión frente a ‘Milton’

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 8 de octubre, 2024

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a la vicepresidente Kamala Harris y sostuvo que está está “delirando” después de que Harris dijera que el gobernador rechazó una llamada telefónica con ella para hablar sobre el huracán Milton.

DeSantis sostuvo que ha estado coordinado con el Gobierno de Joe Biden. Señaló que está enfocado en resolver la situación y que en este momento no se trata de Kamala Harris sino de los habitantes de Florida.

“Mi enfoque no ha estado en lidiar con Kamala Harris. Vi el reportaje de noticias. No sabía que ella intentó contactarme. Pero también diría que no se trata de ti, Kamala. Se trata de la gente de Florida. Mi enfoque está exactamente donde debería estar”, dijo DeSantis en una conversación con Fox News.

En ese sentido, recordó que ha trabajado con la Administración de Joe Biden y de Donald Trump en emergencias similares a la actual y nunca se ha politizado. Cuestionó el interés de Harris en este huracán.

“He trabajado en estos huracanes tanto bajo el presidente Trump como bajo el presidente Biden. Ninguno de los dos intentó politizarlos. Ella nunca ha mencionado ninguna de las tormentas que hemos tenido desde que es vicepresidente hasta aparentemente ahora”, resaltó.

“¿Por qué de repente está tratando de lanzarse en paracaídas e inyectarse cuando nunca ha mostrado interés en el pasado? Sabemos que es por la política. Sabemos que es por su campaña. No tengo tiempo para entretenerme con estos juegos políticos”, agregó DeSantis.

Entre tanto, el presidente Joe Biden también desmontó la mentira de Kamala Harris y aseguró que se ha mantenido coordinado con Ron DeSantis. Además, resaltó que el republicano ha hecho “un gran trabajo” para afrontar la llegada del huracán.

“El gobernador de Florida ha cooperado. Ha dicho que ha conseguido todo lo que necesita. Ayer volví a hablar con él y le dije: ‘Vaya, sé que estás haciendo un gran trabajo. Todo se está haciendo bien, te lo agradecemos’”, dijo Biden durante un encuentro con los medios.