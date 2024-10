Incluso la prensa de izquierda se rinde: Vance ganó el debate vicepresidencial

Publicado por Israel Duro Verificado por 2 de octubre, 2024

La superioridad de J.D. Vance sobre Tim Walz en el debate vicepresidencial fue tan abrumadora que los mismos medios que se apresuraron a lanzar las campanas al vuelo loando como una victoria épica la discreta actuación de Kamala Harris en su enfrentamiento -junto con los moderadores- contra Donald Trump se han rendido al candidato republicano.

The Washington Post, The New york Times, The Hill, CNN, CBS... Todos reconocen de manera más o menos abierta que el vencedor del debate fue Vance. Algunos de ellos lo dejan claro desde el titular de sus noticias, mientras que otros, como CNN lo disfrazan de empate hasta que se lee el análisis o la encuesta de marras. la encuesta de Político es la única que da un 50% a cada candidato.

La actuación de Vance en el debate, un trago amargo para la prensa de izquierda

Incluso la cadena que albergó el debate, CBS, cuyos moderadores despertaron las iras de los republicanos por algunas de sus actitudes hacia Vance, asumió la victoria del compañero de ticket electoral de Trump. El sondeo realizado entre sus espectadores ha dado como ganador por la mínima a Vance con un 42% de los votos frente al 41% de Walz.

The Washington Post opta por el clickbait en el titular para obligar a sus lectores a entrar en la noticia para conocer al vencedor, pero no se hacen de rogar y en el primer párrafo ya indican que los votantes de estados péndulo encuestados se decantaron por Vance.

'Político' y CNN, los más reacios a reconocer la victoria de Vance

En el caso de CNN, les es tan difícil reconocer que incluso sus espectadores consideran que el senador de Ohio lo hizo mejor (su encuesta rápida le da un 51% frente al 49% de Walz) que ocultan el dato bajo el titular: "No hay un claro vencedor en el debate entre Tim Walz y JD Vance".

Por su parte, Politico titula que "Ninguno de los candidatos dio la talla" mientras que la propia noticia señala que el conservador lo hizo mejor y varios de sus columnistas -estos sí desde el titular- se rendían a Vance. En una encuesta de este medio, sus lectores aseguraron que ambos aspirantes firmaron tablas (50%).

Sorpresa: Vance no respondió al perfil de radical que los demócratas proyectan de él

A la hora del análisis del debate, los medios coinciden en destacar que Vance fue una gran sorpresa al romper con la imagen de radical que la prensa de izquierda proyecta sobre él. Del mismo modo, atacan a Walz por no saber controlar los nervios y desaprovechar la ocasión de fortalecer su proyecto mostrando a un segundo de a bordo sólido.