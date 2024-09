Un senador republicano frustra los esfuerzos de cambiar el sistema electoral de Nebraska que buscaba asegurar los votos para Trump

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 23 de septiembre, 2024

Un intento del Partido Republicano de modificar el sistema de asignación de votos electorales de Nebraska sufrió un golpe importante este lunes, cuando el senador estatal Mike McDonnell (R) anunció que no apoyará la medida. Este cambio buscaba implementar un modelo de "ganador se lleva todo", eliminando el actual sistema que permite una distribución de votos más proporcional.

"Me he tomado el tiempo de escuchar atentamente a los habitantes de Nebraska y a los líderes nacionales de ambos lados del asunto. Después de una profunda reflexión, me queda claro que ahora, a 43 días del día de las elecciones, no es el momento de hacer este cambio", expresó McDonnell.

El Senado de Nebraska cuenta con 33 republicanos, 15 demócratas y un independiente. Sin embargo, 17 senadores, incluyendo a McDonnell y a la senadora independiente Megan Hunt, ya se han comprometido a votar en contra de cualquier modificación del sistema de asignación de votos electorales del estado. Eso, hace que la probabilidad de que los republicanos logren los 33 votos necesarios en el Senado estatal sea prácticamente nula, lo que impediría que el gobernador de Nebraska, Jim Pillen (R), convoque a una sesión legislativa especial.

La senadora Deb Fischer (R) también confirmó el fin de la iniciativa, indicando que la falta de votos necesarios para aprobar la medida cierra la puerta a cualquier modificación en el sistema electoral para las próximas elecciones.

Cabe señalar que Nebraska y Maine son diferentes de la mayoría de los estados en Estados Unidos porque no asignan todos sus votos electorales al candidato que gana en todo el estado. En cambio, tienen un sistema que permite que los votos pueden dividirse entre diferentes candidatos en función de los resultados en distritos específicos.

Implicaciones de un cambio

El intento de modificar el sistema electoral de Nebraska fue impulsado por republicanos preocupados por la posibilidad de que, en una contienda reñida entre la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Trump, el distrito electoral dividido de Nebraska pudiera jugar un papel crucial. Si Harris ganara en estados tradicionalmente demócratas y Trump recuperara territorios como Arizona, Carolina del Norte, Nevada y Georgia, la situación podría resultar en 269 votos electorales para Harris y 268 para Trump. Esto crearía un escenario de empate si Trump lograra obtener los cinco votos electorales de Nebraska. En tal caso, la decisión final se trasladaría a la Cámara de Representantes, donde cada estado emite un voto. Este proceso podría favorecer a Trump, ya que la mayoría de los estados tienen representantes republicanos.