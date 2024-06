Siete hispanos, incluyendo cuatro niños, fueron baleados en Nebraska después de que un vecino abriera fuego

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por Hace 6 minutos

Siete personas presuntamente de origen hispano, incluyendo cuatro niños, fueron baleadas en Creta, Nebraska, por un vecino que abrió fuego desde su casa contra la propiedad de las víctimas, según informó la Patrulla Estatal de Nebraska.

El tirador, identificado como Billy Booth, de 74 años, fue encontrado muerto en su casa por una bala autoinfligida, según informaron las autoridades. Una historia entre las víctimas y el tirador lleva a la teoría de que el perpetrador pudo estar motivado racialmente.

Aproximadamente a las 4:33 p.m., se hicieron múltiples llamadas al 911 para informar una situación de tirador activo en la cuadra 1200 de Crestline Drive en Creta, una ciudad en el sureste de Nebraska, según declaró el coronel de la Patrulla Estatal de Nebraska, John Bolduc, en una conferencia de prensa celebrada este sábado.

Los agentes se dirigieron al lugar de los hechos, donde todavía se podían escuchar los disparos realizado por Booth. Posteriormente, se escuchó un solo disparo más que provino de una casa al otro lado de la calle.

En un comunicado de prensa, las autoridades informaron que aproximadamente 15 personas estaban en la casa en el momento del tiroteo. Casi todas estaban en el patio cuando empezaron los disparos.

Al menos una de las víctimas se encontraba dentro de la vivienda.

"Se determinó rápidamente que todos los disparos procedían de una sola residencia en 1810 Parkland Street", dijo Bolduc, y agregó que un equipo SWAT acudió a la casa del tirador, que se creía estaba atrincherado.

Sin embargo, cuando el equipo SWAT entró a la casa alrededor de las 18:40 hora local, se encontraron con que el sospechoso yacía muerto con una herida de bala autoinfligida. En el sitio, se encontró una escopeta cerca del cuerpo de Booth.

"La investigación preliminar muestra que todas las balas disparadas por Booth vinieron desde el interior de su casa", dijo Bolduc. "Los investigadores todavía están trabajando activamente en esta investigación para comprender todo lo que ocurrió, pero en este punto, no creemos que hubiera ningún contacto verbal entre el sospechoso y cualquiera de las víctimas en los momentos previos al tiroteo".

NBC News reportó que tres de las víctimas del tiroteo eran adultas, de edades comprendidas entre 22 y 43 años. Cuatro de los siete heridos eran niños, de edades comprendidas entre 3 y 10 años. El jefe de la Policía de Creta, Gary Young Jr., dijo que se cree que todas las víctimas son hispanas.

Por el momento, cuatro de las víctimas ya fueron dadas de alta del hospital y tres todavía se encuentran recibiendo atención. Se espera que todos los heridos sobrevivan.

Las autoridades también informaron que existe una historia entre las víctimas y el tirador que lleva a la especulación de que el perpetrador pudo estar motivado racialmente.

El coronel Bolduc explicó que la Policía de Creta había respondido a "varias quejas" desde 2021, casi todas provenientes del sospechoso Booth, quien se quejaba reiteradamente del "comportamiento de conducción" en el vecindario.

Si bien estas quejas no estaban relacionadas directamente con la casa de los heridos, sino más bien con coches que circulaban demasiado rápido en el barrio, en una ocasión Booth aparentemente tuvo una discusión con las víctimas donde utilizó insultos raciales.

"Hubo un único informe de las víctimas de que el sospechoso les había dado la espalda, les había dicho que 'se fueran a casa' o 'volvieran al lugar de donde venían', que 'hablaran inglés'", dijo el jefe de la Policía de Creta Young Jr.

A pesar del altercado, la familia no quiso escalar el caso en su momento, explicó Young Jr., que además detalló que la Policía de Creta todavía no pudo definir si hubo o no motivación radical detrás del tiroteo.

"Ciertamente el contexto de 'Vete a casa' y 'Habla inglés' se presta a eso", dijo Young Jr., remarcando que todavía continúan las investigaciones.