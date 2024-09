Los mejores momentos del debate Kamala-Trump-moderadores

Publicado por Israel Duro Verificado por 11 de septiembre, 2024

El esperado cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris acabó convirtiéndose en un tres contra uno contra el expresidente tras la participación claramente sesgada de los moderadores del debate, que únicamente corrigieron los datos presentados por el republicano. Ante la imposibilidad de interrumpir verbalmente a su rival, la candidata demócrata optó por gestos exagerados para incomodarlo mientras evitaba responder claramente a ninguno de los temas polémicos que se trataban como el aborto o el fracking. Las redes, además hicieron viral la denuncia de Trump sobre lo que está ocurriendo en Ohio con inmigrantes haitianos, que llegan a comer mascotas o los patos de los parques, tratándolo como una ocurrencia del magnate.

1. Trump contra todos

Lo que se presentaba como un cara a cara terminó siendo un clarísimo 3 contra 1. Lejos del papel de moderadores que se les presumía, David Muir y Linsey Davis tomaron partido de manera abrumadora por Kamala Harris para enfrentarse a Trump. Como ejemplo más claro, tan sólo corrigieron en varias ocasiones los datos ofrecidos por el republicano, mientras que dejaron sin desmontar los datos que defendía la candidata demócrata. Además, su trato hacia los aspirantes fue claramente diferente, con un tono mucho más agresivo contra el magnate.

2. Las mascotas devoradas en Ohio se hacen virales gracias a Trump

El expresidente se hizo eco de las noticias de que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, están comiéndose a las mascotas de los residentes, según lo han denunciado varios de ellos. "Se están comiendo a los perros. Se comen a los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí", aseguró Trump como ejemplo de la situación de la crisis migratoria que sufre el país como consecuencia de las política de puertas abiertas de la zarina de la frontera. Ésta se limitó a reírse, mientras que los moderadores se apresuraron a asegurar que esta afirmación era falsa, citando a oficiales de la ciudad, ignorando las noticias al respecto, como si fuera una ocurrencia del magnate.

3. Aborto

Uno de los temas estrella del debate, y uno en los que Kamala no oculta su cara más radical. Sin embargo, la vicepresidente se negó a responder a las acusaciones de Donald Trump de que ella pretendía aprobar la legalización del aborto hasta el momento del parto. "Su candidata a la vicepresidencia dice que el aborto en el noveno mes está absolutamente bien. También dice que la ejecución después del nacimiento... y eso no me parece bien", apuntó el conservador. Mientras Kamala callaba, fue Linsey Davis quien se apresuró a tratar de rebatir las palabras de Trump: "No hay ningún estado en este país en el que sea legal matar a un bebé después de nacer".

4. Fracking

Interpelada sobre su cambio de postura sobre el fracking, Kamala apuntó que "mis valores no han cambiado y quiero traer esos valores y ayudar a la gente a mejorar, no a ir peor", sin entrar realmente en las razones de este giro de 180 grados. Algo que no dejó pasar Trump, que recordó que la vicepresidente "lleva doce años contra el fracking". Aunque no lo dijo, los 19 votos electorales de Pensilvania, uno de los estados que decidirán el sentido de las elecciones, donde esta técnica es fundamental para la economía, parece que tienen algo que ver.

5. Silencio, se gesticula

Kamala aceptó que los micrófonos permanecieran cerrados durante el turno de palabra del rival, pero se dedicó a escenificar ostensiblemente su opinión con gestos destinados tanto a la audiencia como a desestabilizar a Trump. Risas exageradas, muecas y movimientos, junto con algunas palabras pronunciadas para que se le leyeran los labios claramente fueron una parte importante de su estrategia comunicativa tratando de mostrar superioridad en el debate.

6. Trump devuelve el "disculpe, estoy hablando yo" a Kamala

Donald Trump devolvió a Kamala su famoso "disculpe, estoy hablando" a Mike Pence durante el debate vicepresidencial de 2020. Trump aprovechó los exagerados gestos de Kamala mientras él la acusaba de apoyar la desfinanciación de la Policía para asestar su golpe: "Un momento, estoy hablando ahora, si no le importa. Por favor", dijo el ex presidente. Aunque Kamala trató de responder, sus palabras no pudieron oírse debido a que estaba silenciada.

Trump acusa a la retórica demócrata de su intento de magnicidio

El presidente criticó que la retórica demócrata sobre que es una amenaza a la democracia fue la principal causa de que él estuviera a punto de recibir un disparo en la cabeza: "Probablemente recibí un balazo en la cabeza por las cosas que dicen de mí. Dicen que soy una amenaza para la democracia... ¡Ellos son la amenaza para la democracia!".

¿Quién ganó el debate?

CNN publicó la primera encuesta tras el debate en la que los participantes, votantes registrados y que hubieran visto la retransmisión consideraron mayoritariamente que Kamala fue la ganadora. Según la cadena de televisión que albergó el cara a cara que terminó con la candidatura de Joe Biden, el 67% considera que Kamala lo hizo mejor, por el 37% que respaldó a Trump.

Sin embargo, el candidato republicano subió varios sondeos realizados por otros grupos en los que el ganador claramente es él. Destaca el 93% que le daban los seguidores de Newsmax o el 19% que otorgaron los lectores del Dailly Caller a los moderadores.