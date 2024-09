Un juez obliga a la campaña de Donald Trump a dejar de utilizar el tema 'Hold On, I'm Coming'

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 4 de septiembre, 2024

El tema "Hold On, I'm Coming" dejará de sonar en los mítines electorales de Donald Trump. Al menos momentáneamente.

El juez federal de Atlanta Thomas Thrash aprobó este miércoles una medida cautelar que impede a la campaña del expresidente volver a emplear la canción compuesta por Isaac Hayes y David Porter y que interpretó el dúo de soul Sam & Dave en 1996.

Fue la familia del compositor, que falleció en 2008 a los 65 años, quien presentó el escrito judicial el mes pasado. En la demanda, acusaban al equipo de Donald Trump de emplear el conocido tema ya no sólo en actos de campaña, sino también en vídeos promocionales electorales y otros eventos. Algo para lo que, aseguraron, infringieron los derechos de autor y por lo que exigían algún tipo de compensación por daños y perjuicios.

Y ganaron. El juez Thrash falló a favor de la familia y decretó que la campaña de Donald Trump no podrá volver a utilizar el tema. "Ordeno a Trump y a su campaña que no utilicen la canción sin la debida licencia", aseguró el magistrado en declaraciones recogidas por CNN.

Sin embargo, sí permitió que los vídeos promocionales de campaña en los que se empleó el tema continúen disponibles en las redes sociales.

No obstante, el hijo de Hayes, Isaac Hayes III, se mostró satisfecho con la decisión y, a pesar de que no se eliminen los vídeos promocionales, consideró el fallo del juez como una gran victoria, tal y como aseguró él mismo a la revista Deadline:

"Estamos muy agradecidos y felices por la decisión del juez Thrash… No podría pedir una mejor decisión. Quiero que esto sirva como una oportunidad para que otros artistas se presenten y no quieran que Donald Trump u otras entidades políticas utilicen su música”. Isaac Hayes III, hijo de Isaac Hayes.

Por su parte, el abogado de la campaña del expresidente, Ronald Coleman, aseguró que no volverán a emplear el conocido tema ya que no tienen "ningún interés en molestar o lastimar a nadie. Y si la familia Hayes siente que les duele o les molesta, está bien, no vamos a forzar la situación".

Queda por saber que pasará con otras demandas y peticiones que emplearon artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Celine Dion o los herederos de Prince y Foo Fighters quienes mostraron su malestar tras descubrir que el expresidente estaba empleando sus canciones durante sus mítines electorales.