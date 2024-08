Glenn Jacobs (Kane) con VOZ: de la WWE a ser un popular alcalde republicano con ambiciones políticas

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 29 de agosto, 2024

Glenn Thomas Jacobs nació en abril de 1967 en España, aunque fue criado a las afueras de St. Louis, Missouri. Sin embargo, hasta el 2018 muy poca gente en los Estados Unidos lo conocía por su nombre y apellido, sino por el nombre Kane, su histórico personaje en la World Wrestling Entertainment (WWE), el cual lo llevó a la popularidad mundial por más de dos décadas.

Kane, apodado el 'Gran Monstruo Rojo' debido a su contextura y vestimenta, maravilló a los seguidores de la lucha libre desde su debut en 1992, logrando muchos títulos y reconocimientos, que también le valieron incursiones en el mundo cinematográfico.

En efecto, es uno de los luchadores más populares del siglo XXI, habiendo encabezado decenas de eventos multitudinarios, lo que le valió el ingreso al Salón de la Fama de la WWE en 2021.

"Hoy en día, lo que me produce mayor satisfacción es cuando alguien me agradece por haberle dado años de entretenimiento. Para terminar, me gustaría que pensaran en esto. Alguien como yo, un chico de campo de Missouri sin ningún don natural o talento excepcional, aparte de una buena ética de trabajo, determinación y la terquedad de nunca rendirse a pesar de los desafíos. Si alguien como yo puede tropezar en la vida, fracasando una y otra vez, antes de finalmente encontrar algo en lo que es bueno y convertirse en un artista conocido internacionalmente, y finalmente terminar en el Salón de la Fama. Si alguien como yo puede hacer eso, imagínense lo que ustedes pueden hacer. Los dejo con esto", expresó en su emotivo discurso en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama.

Jacobs comenzó a impulsar su nombre real en 2017, cuando presentó los papeles para postularse como republicano a la Alcaldía del condado de Knox, el tercero con más residentes en Tennessee. A pesar de su reconocimiento de nombre, sufrió en las primarias republicanas, en las cuales se impuso por apenas 23 votos entre más de 40.000 emitidos.

En las generales no tuvo problemas para imponerse a su rival demócrata y convertirse formalmente en el alcalde de Knox, puesto que logró renovar en 2022 sin mayores complicaciones.

En un mano a mano con VOZ, Jacobs recordó su carrera en la lucha libre y sus inicios en política, fulminó a la Administración Biden-Harris y dejó entrever sus ambiciones políticas para 2026 (que no son pocas).

Glenn Jacobs con VOZ: de la WWE al alcalde de Knox

El exluchador comenzó relatando precisamente cómo fue esa transición entre Kane y el alcalde Jacobs. Comenzó relatando su infancia en un condado rural Missouri, para luego confesar que ingresó por accidente al mundo de la lucha libre. Resulta que era un gran jugador de fútbol americano, pero una grave lesión en su rodilla lo obligó a dar un paso al costado. Curiosamente, ese paso lo llevo a la lucha libre profesional.

A la hora de reflexionar sobre por qué decidió ingresar en política, no dudo a la hora de poner el foco en su familia: “Tuve una vida increíble. Viajé por el mundo entreteniendo a millones de personas proporcionando una vida para mi familia que no hubiera creído posible cuando era un niño. Para mi, se trata simplemente de garantizar que mis hijos y mis nietos tengan oportunidades como las que yo tuve”.

Agregó también que en Estados Unidos "todo el mundo tiene una chance", por lo que trabaja todos los días para asegurarse que la próxima generación tenga acceso al "sueño americano".

Según Jacobs, su larga estadía en la WWE le dio muchas herramientas para trasladar a la política, las cuales describió antes de bromear con que actualmente no aplica nada que haya aprendido en el ring.

"Siempre que tienes un grupo de personas trabajando juntas hay política involucrada. Tuve que aprender a negociar, hay mucha política en WWE. Puedes tener muchos intereses diferentes y a veces egos. Todos están presionando, tratando de ir por caminos diferentes. (...) Y de alguna manera lograr que todos estén en la misma página... eso fue una de las cosas más importantes que aprendí. Así que creo que esas habilidades interpersonales, a veces se llaman habilidades 'blandas' pero no me gusta mucho ese termino, creo que son muy importantes. (...) Se trata de influir en las personas y hacer que estén en tu equipo", explicó.

"Tengo fuertes tendencias libertarias"

A la hora de definirse ideológicamente, aseguró tener ciertas tendencias libertarias, incluso lanzando un guiño al presidente de Argentina, Javier Milei.

Sobre el Partido Republicano, dijo que está "volviendo a encontrar su base" tras algunos años de sumarse a la agenda de los grandes programas gubernamentales, las "interminables" guerras en el extranjero y la "impresión de dinero inflacionario". Mencionó también algunos referentes del Congreso con los que se siente identificado, como Rand Paul y Mike Lee.

Su relación con Donald Trump

Si bien Trump tiene una estrecha relación con la familia McMahon, incluso participando directamente en algunos Wrestlemania, el evento más importante del año en la lucha libre, no tuvo mucho trato con Jacobs en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, ambos se encontraron un par de veces luego de que Trump dejara la Casa Blanca. "Siempre me sorprendió lo amigable que es y lo amable que es con todos. Sabes, los medios lo tratan como un monstruo y no es así en la vida real", comentó Jacobs.

La Administración Biden y Kamala Harris

Jacobs primero dijo sentirse decepcionado por la no cobertura de los medios sobre el deterioro cognitivo del presidente Joe Biden.

"La pregunta para Kamala Harris es ¿qué sabía y cuándo lo supo? Realmente el mundo está en riesgo. Mira lo que está pasando en Medio Oriente y nadie sabe quién toma las decisiones en la Casa Blanca", continuó.

Sobre las elecciones presidenciales de noviembre, el alcalde de Knox dijo que la pregunta más importante era si los votantes están mejor hoy que hace cuatro años. "Sin excepción, creo que todos los estadounidenses tienen que decir que estar peor. (...) Si miras la inflación, creo que nuestra economía está encaminada a entrar en recesión, la crisis en nuestra frontera... todas esas cosas son resultado de políticas que han sido implementadas por la Administración Biden. Y la vicepresidente Harris tiene que hacerse cargo de algo de eso", explicó.

¿Kane para gobernador?

Por último, VOZ le preguntó al alcalde Jacobs sobre sus intenciones electorales para 2026. El actual gobernador de Tennessee, Bill Lee, no podrá correr para un tercer mandato, por lo que se espera que las primarias republicanas sean muy disputadas de aquí a dos años.

Con esto en mente, el alcalde Jacobs dijo estar interesados en varias opciones, aunque "potencialmente en la carrera estatal", dejando la puerta más que abierta para una posible carrera hacia la gobernación del estado.

La entrevista completa con Glenn Jacobs