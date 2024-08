Dieciséis estados denuncian a la Administración Biden-Harris por regularizar inmigrantes ilegales casados con estadounidenses

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 24 de agosto, 2024

Una coalición de 16 estados apeló ante la Justicia el flamante programa de la Administración para otorgar la ciudadanía a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y se encuentran casados con ciudadanos americanos.

Desde la organización American First Legal, que asesoró a los fiscales generales republicanos, explicaron que buscan una restricción temporal que paralice el programa inmediatamente. El programa, llamado Keeping Families Together (Manteniendo a las Familias Unidas) empezó a aceptar solicitudes el pasado lunes.

"La ley federal prohíbe a los extranjeros ilegales cambiar su estatus por el de residentes legales permanentes en si han estado presentes ilegalmente", sostuvieron desde American First Legal. Argumentaron, además, que la medida "elimina cualquier desincentivo" para entrar ilegalmente y por tanto aumentará la inmigración ilegal.

La denuncia afirma que Keeping Families Together otorgará a "más de un millón de extranjeros ilegales" la libertad condicional en el lugar (PIP), es decir que no necesitan salir del país y volver a ingresar por vía legal. La libertad condicional, sostienen los demandantes, sólo puede otorgarse en un análisis caso por caso y no "en masa", y debe usarse para quienes quieren ingresar al país, no quienes ya se encuentran dentro de sus fronteras.

"La nueva medida de Biden de la libertad condicional concede unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no investigados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue infringir nuestras leyes", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado. "Esto viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está perjudicando a Texas y a nuestro país", añadió. Desde su oficina calcularon que el programa abarcaría a 200.000 personas en el Estado de la Estrella Solitaria.

Lea la demanda completa

Entre los demandantes hay tanto estados fronterizos como de la costa y el centro del país. Además de Texas, son: Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Wyoming.