El cardenal Cupich genera indignación al omitir el nombre de Jesús y la condena al aborto en la Convención Nacional Demócrata

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 21 de agosto, 2024

El cardenal Blase Cupich, arzobispo católico de Chicago, ofreció una bendición durante el segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC). La oración fue criticada principalmente por no mencionar a Jesús y por participar en el evento el mismo día en el que organizaciones como Planned Parenthood promovieron el aborto desde la misma tribuna.

Cupich se refirió simplemente al “Dios de toda la creación” para invocar la divinidad sin dar testimonio de Jesús ni denunciar los valores anticristianos que fueron promovidos en otros discursos.

“Y así oramos: que nuestra nación se convierta más plenamente en una constructora de paz en nuestro mundo herido, con el valor de imaginar y buscar juntos un futuro amoroso. Y que nosotros, como individuos estadounidenses, nos convirtamos más plenamente en los instrumentos de la paz de Dios”, fue parte de la oración hecha por Cupich.

Tras la participación de Cupich, varias organizaciones como Illinois Right to Life emitieron comunicados en los que rechazaron que el cardenal no condenara la promoción del aborto.

“Es increíblemente desalentador ver a un líder de una iglesia local que alguna vez se alineó con nuestra causa participar en un evento tan profundamente anti-vida y anti-familia como el DNC”, dijo Mary Kate Zander, presidenta de Illinois Right to Life.

Zander sostuvo que la campaña de Kamala Harris representa la agenda más anti-vida y pro-aborto en la historia del país.

“La candidatura de Harris-Walz es la candidatura presidencial más pro-aborto en la historia de los Estados Unidos, y el partido demócrata, particularmente en Illinois, es más anti-vida que nunca antes. El cardenal Cupich perdió una clara oportunidad anoche de condenar sus políticas viles y asesinas y, en efecto, traicionó a la vibrante comunidad pro-vida con la que alguna vez se alineó en nuestro estado”, resaltó Zander.

Similar fue la posición del periodista católico Phil Lawler, quien lamentó que "en ningún momento de su invocación el cardenal Cupich planteó el más mínimo desafío a la ideología perversa que gobernó la convención demócrata".

“Los pocos pasajes de su oración que podrían haber sido interpretados como referencias a cuestiones políticas actuales sonaban más como un estímulo para los demócratas”, resaltó Lawler en un artículo publicado por Catholic Culture.

Entre tanto, otras organizaciones pro-vida como American Life League calificaron el segundo día de la Convención Demócrata como una “boda sangrienta” por el discurso de Planned Parenthood.

“Planned Parenthood ha sido durante mucho tiempo la fuerza impulsora detrás de la cultura de la muerte (...) El Partido Demócrata ha estado a la vanguardia de la campaña de Planned Parenthood. Ahora que PP ha decidido ofrecer asesinatos de niños gratuitos en la Convención Nacional Demócrata, la combinación, o deberíamos decir la boda sangrienta, está completa. Que los compradores tengan cuidado, no sea que ellos también se conviertan en parte del baño de sangre nacional. Estados Unidos está inundado de carnicería”, dijo Judie Brown, presidenta de la American Life League.