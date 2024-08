El Tribunal Supremo de Arizona autoriza a los votantes a decidir sobre aprobar el aborto hasta las 24 semanas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 20 de agosto, 2024

Los ciudadanos de Arizona votarán en noviembre por una controversial medida que permitiría el aborto hasta las 24 semanas en la Constitución del estado en el caso de que los electores opten por la opción “sí”.

En un fallo este martes, el Tribunal Supremo de Arizona dictaminó que el resumen de 200 palabras utilizado por una organización proaborto para recolectar firmas en apoyo de la controvertida Propuesta 139 es válido, permitiendo así que los votantes decidan sobre lo que consideran un derecho constitucional al aborto.

En el caso de que la medida gane, los abortos en Arizona estarían permitidos hasta que un embrión o feto pudiera sobrevivir fuera del útero, es decir, alrededor de las 24 semanas.

De acuerdo con AP, la decisión del alto tribunal se produce después de que el jueves venciera el plazo para imprimir las papeletas.

Arizona Right to Life, la organización provida que demandó la campaña de la Propuesta 139 liderada por Arizona for Abortion Access, argumentó que el resumen de la petición usado por la organización abortista era engañoso y, por ende, la medida no podía someterse a votación en noviembre.

No obstante, el Tribunal Supremo de Arizona refutó la afirmación de Arizona Right to Life sobre que el resumen de la petición tergiversaba la idea básica de la iniciativa electoral al no mencionar que anularía las leyes existentes sobre el aborto.

“Una persona razonable entendería necesariamente que las leyes existentes que no superasen las pruebas prescritas serían inválidas en lugar de continuar en vigor”, escribió la presidente del tribunal, Ann Scott Timmer, en nombre del tribunal unánime.

La organización Arizona for Abortion Access celebró la medida con un comunicado en X.

WE WON AGAIN! Next up: November😎 pic.twitter.com/NyxME1VSxt — Arizona for Abortion Access (@azforaccess) August 21, 2024

En el caso de que la medida se apruebe se anularían las leyes existentes que permiten el aborto hasta la 15ª semana de embarazo.

Timmer subrayó que la sentencia del martes del alto tribunal no guarda relación con las opiniones de los magistrados sobre las cuestiones de fondo en cuanto al aborto tardío y que se limita simplemente a la cuestión legal sobre si la Propuesta 139 puede someterse a votación o no.

“Nuestra resolución de este recurso no se basa en las opiniones morales o de política pública de los jueces sobre el aborto (...) Más bien, nuestra tarea consiste en aplicar la ley que rige las descripciones de las iniciativas de forma justa e imparcial en el contexto del ejercicio del poder legislativo por parte del pueblo a través de la iniciativa”.