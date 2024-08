Nancy Pelosi habría amenazado a Biden con criticarlo públicamente si no abandonaba la carrera presidencial

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 16 de agosto, 2024

Joe Biden abandonó la carrera presidencial el domingo 21 de julio, cuando anunció que no buscaría la reelección y respaldó la candidatura de Kamala Harris. Mucho se especuló con el rol que habrían cumplido algunos demócratas de peso en la decisión del presidente, por ejemplo Chuck Schumer, Nancy Pelosi o Hakeem Jeffries. Sin embargo, particularmente Pelosi habría ido un paso más allá de un simple consejo.

Según informaron desde el Daily Mail luego de hablar con fuentes cercanas a la expresidente de la Cámara de Representantes, ella habría amenazado a Biden con salir públicamente a criticarlo, incluso asegurando que el demócrata perdería en un eventual enfrentamiento con Donald Trump.

De acuerdo con estas fuentes, la amenaza fue tan contundente que el presidente experimentó un click que lo llevó a aceptar que debía retirarse de la carrera presidencial, convirtiéndose así en el primero en hacerlo desde Lyndon Johnson en 1968.

Sin dar muchos detalles, Biden remarcó esa sensación de presión en su primera entrevista televisiva después de abandonar la carrera. “Varios de mis colegas demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado pensaron que les iba a hacer daño en las elecciones”, le dijo a CBS News Sunday Morning, para luego mencionar por nombre y apellido a la californiana.

“Me preocupaba que si me quedaba en la carrera, ese sería el tema: me entrevistarían sobre por qué Nancy Pelosi dijo [algo]… y pensé que sería una verdadera distracción”, sumó.

"Incesantes ataques negativos y horribles contra Joe Biden"

Anita Dunn, quien fue una de las principales asesoras políticas de Biden durante sus casi cuatro años de gestión, apuntó recientemente por los demócratas por prácticamente empujarlo fuera de la carrera presidencial tras el debate.

Si bien aclaró que la performance del presidente en el debate no fue la mejor, aseguró que no tuvo un impacto tan negativo puertas adentro. "Y creo que otras personas que realizaron una investigación independiente vieron más o menos lo mismo. Si miras las encuestas, lo que verás es que no viste mucho movimiento en el debate porque la estructura de esta campaña había sido bastante estática durante mucho tiempo y el debate no cambió eso", continuó.

A su vez, apuntó contra el resto de los demócratas por llevar adelante una suerte de campaña de presión para que Biden abandonara la carrera.

"Lo que sí cambió la situación fueron 24 días de incesantes ataques negativos y horribles contra Joe Biden", afirmó, para luego agregar que esos ataques salieron "de su propio partido y de la prensa".