No, Donald Trump no dijo que acabará con las elecciones si es presidente

Publicado por Israel Duro Verificado por 29 de julio, 2024

La propaganda mediática y las celebridades demócratas han encontrado un filón en el guiño que Donald Trump hizo a los votantes cristianos pidiéndoles el voto en las "históricas elecciones" de noviembre. El candidato republicano bromeó con la escasa participación tradicional de los creyentes en las elecciones, asegurándoles que sólo les pide acudir a las urnas esta vez y que ya no tendrían por qué volver a hacerlo, porque "arreglaría todo" durante su mandato. Sin embargo, los progresistas no han tardado en tergiversar las palabras para insistir en que el candidato republicano pretende ser un dictador y eliminar las elecciones para perpetuarse en el poder.

Lo más irónico del asunto es que Trump pronunció las palabras que se le tergiversan precisamente tras exigir la identificación de los votantes para garantizar unas elecciones limpias en la que sólo participen los ciudadanos estadounidenses que pueden hacerlos y evitar trampas. Tras su alegato, en línea con la Save Act aprobada por la Cámara de Representantes, pidió a los cristianos que voten masivamente para acabar con la persecución a la que la Administración Trump les ha sometido durante los últimos años:

"Queremos una victoria aplastante que sea demasiado grande para amañarla. Si queréis salvar América, id con vuestros amigos, con vuestra familia, con todos los que conozcáis, y votad, votad pronto, votad en ausencia, votad el día de las elecciones. No me importa cómo, pero tenéis que salir a votar. Y de nuevo, cristianos: ¡salid a votar! Sólo esta vez. (Aplausos) No tendrás que hacerlo más. Cuatro años más, ¿sabes qué? Se arreglará, todo irá bien. Ya no tendrás que votar. Mis hermosos cristianos. Los amo, cristianos. Soy cristiano. Te quiero. Salgan. Tienes que salir y votar. En cuatro años, no tienes que volver a votar. Lo tendremos todo arreglado. No tendrás que votar".

Acusan a Trump de "fascista" que trata de "hacerse con el poder y mantenerlo"

Sin embargo, la maquinaria demócrata no tardó en tratar de aprovechar la coyuntura para presentar a un Trump empeñado en convertirse en un dictador. Medios como The New York Times mostraron titulares cuando menos ambiguos de los que numerosas celebridades conocidas por su activismo progresista como Barbra Streisand, Mia Farrow o Rob Reiner se hicieron eco, señalando que el magnate pretende "destruir la democracia", acusándole de "fascista" que está tratando de "hacerse con el poder y mantenerlo".

Otros, como John Cusack, reposteraron las publicaciones de terceros, como el historiador Timothy Snyder,