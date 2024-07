Mike Johnson y JD Vance lideran la presión Republicana para que Biden también renuncie a la presidencia: "No está apto para servir"

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 21 de julio, 2024

El presidente Joe Biden enfrenta una creciente presión por parte de los legisladores republicanos para que renuncie a su cargo, tras el anuncio de que no buscará la reelección en noviembre. Los republicanos argumentan que, si Biden no está en condiciones de postularse, tampoco es apto para continuar ejerciendo la presidencia.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, fue uno de los primeros en manifestarse, publicando un comunicado en las redes sociales. "Si Joe Biden no está en condiciones de postularse a la presidencia, no está en condiciones de ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo de inmediato. El 5 de noviembre no llegará tan pronto", declaró.

Desde entonces, más representantes republicanos se han unido a esta demanda. Tom Emmer, representante republicano por Minnesota, respaldó esta posición, cuestionó la capacidad de Biden para manejar asuntos críticos como los códigos nucleares, señalando: "Si el Partido Demócrata ha considerado que Joe Biden no es apto para presentarse a la reelección, ciertamente no es apto para controlar nuestros códigos nucleares", afirmó Emmer, pidiendo la renuncia inmediata del presidente.

Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, también respaldó las exigencias de renuncia y criticó al Partido Demócrata por intentar encubrir la incapacidad del presidente. "El Partido Demócrata está en caída libre por su intento descaradamente corrupto y desesperado de encubrir el hecho de que Joe Biden no es apto para el cargo", subrayó Stefanik.

En un tono similar, Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur, cuestionó la lógica detrás de mantener a Biden en el cargo:"¿No tiene la agudeza mental ni la capacidad cognitiva para dirigir una campaña política, pero puede servir seis meses más como presidente”, preguntó Mace, destacando la contradicción?

Kevin Hern, presidente del Comité de Estudio Republicano, y Steve Daines, senador por Montana, también han abogado por una renuncia inmediata. Ambos han subrayado preocupaciones sobre la seguridad nacional y la capacidad mental del presidente, argumentando que su permanencia en el cargo podría ser perjudicial para el país.

Líderes republicanos adicionales, como el nuevo candidato a la vicepresidencia JD Vance y el senador por Florida Marco Rubio, han expresado preocupaciones similares, reflejando una creciente unidad dentro del Partido Republicano sobre la necesidad de un cambio inmediato en la presidencia.

La presión contra Biden

El presidente de 81 años ha estado bajo una creciente presión para abandonar la carrera presidencial de 2024 tras su desempeño en el debate contra el expresidente Donald Trump, que suscitó dudas sobre su estabilidad mental y física para continuar una campaña y ejercer otro mandato.

La demanda de dimisión ha surgido desde diversos sectores, incluyendo medios de comunicación, donantes y líderes del Partido Demócrata. Aunque Biden inicialmente resistió la idea, finalmente cedió a la presión.

En una carta pública emitida este domingo, el presidente anunció su decisión de no buscar la reelección: "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", dijo.