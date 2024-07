Bryan Leib busca arrebatarle el escaño en el Congreso a la progresista Debbie Wasserman-Schultz

La campaña de Bryan Leib informó de que recibió el apoyo de varias personalidades hispanas reconocidas. Uno de los apoyos que resaltó el equipo de Leib es el de Catalina Stubbe, fundadora de Moms For Liberty. Leib busca arrebatarle el escaño a la progresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz.

"Ayer recibimos el apoyo de uno de los políticos más influyentes de Florida: el portavoz de Florida Paul Renner y hoy, recibimos el apoyo de una de las líderes hispanas más influyentes de Florida, Catalina Stubbe", dijo Leib en un comunicado enviado a Voz.

Leib resaltó la labor que lleva adelante Stubbe en defensa de la vida de los niños y el derechos de los padres en la educación de sus hijos.

"Catalina está en primera línea todos los días luchando en nombre del movimiento provida y defendiendo los derechos de los padres. Estoy orgulloso de haber ganado no sólo su apoyo, ¡sino también su voto! El movimiento provida y la comunidad hispana pueden contar conmigo cuando esté en Washington D.C. el año que viene", resaltó.

En ese sentido, Stubbe sostuvo que respalda a Leib en la carrera electoral porque representa los valores por los que ella está luchando. Destacó el compromiso de Leib con los movimientos pro-vida y con los padres que defienden la educación de sus hijos.

"En el Congreso, necesitamos luchadores y líderes que no tengan miedo de votar en contra de proyectos de ley si eso significa defender sus valores judeocristianos. Bryan tiene todo mi apoyo", resaltó Stubbe.

Los apoyos que ha recibido Bryan Leib

Bryan Leib cuenta con el apoyo del Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, y de 5 destacados miembros del Congreso:Byron Donalds (FL), Cory Mills (FL), Mary Miller (IL), Claudia Tenney (NY), Pat Fallon (TX). Además, ha recibido el apoyo de ex altos funcionarios de Trump, como el ex director interino de Inteligencia Nacional, el embajador Richard Grenell, y el ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billingslea.